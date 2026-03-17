Rodríguez Zapatero: Si quieren esa Venezuela estable de la que hablan que ayuden a la economía

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El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, abogó por una amnistía "profunda e intensa" que permita cerrar las heridas del conflicto y abrir una etapa de cooperación económica, especialmente con los Estados Unidos.

Desde la Asamblea Nacional, en Caracas, Zapatero fue enfático al señalar que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por el Parlamento, debe ser la herramienta definitiva para erradicar la violencia verbal en la política venezolana.

“Las palabras que insultan transmiten odio e ira; deben ponerse punto y final con esta ley de amnistía”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la autocrítica para quienes se opusieron al entendimiento.

“Todos los que han negado el proceso de diálogo deben cambiar y reconocer sus errores; qué bien le sienta a la salud de la República reconocer errores”.

El factor económico y la relación con EEUU

Para el exmandatario español, la estabilidad política es inseparable del progreso material.

Aseguró que la "inmensa mayoría" de los venezolanos anhela la convivencia y una mejora inmediata en sus condiciones de vida.

Además, Zapatero instó a los poderes globales a pasar de los discursos a los hechos: “Si quieren esa Venezuela estable de la que hablan, que ayuden en la economía”.

Finalmente, destacó que bajo un esquema de respeto y apoyo mutuo, “Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos”.