¿Hay clases este 18 de marzo?: comunicado del Ministerio de Educación tras la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) publicó un comunicado con el cual confirmó que este miércoles, 18 de marzo, estarán suspendidas las actividades escolares, con motivo del decreto emitido por la presidente encargada Delcy Rodríguez, tras la victoria del conjunto venezolano en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Con motivo al decreto emitido por la presidenta Encargada, acerca del Día no laborable, tras el histórico triunfo de Venezuela, se suspenden las actividades escolares en todas las instituciones educativas del país para este miércoles 18 de marzo de 2026”, declaró la institución.

MPPE felicita al conjunto venezolano tras victoria en el Mundial de Béisbol

“Aprovechamos de felicitar al aguerrido equipo venezolano, su fuerza, su astucia en el campo, su capacidad deportiva, los llevó a obtener este máximo reconocimiento mundial. Un reconocimiento que cada venezolano y venezolana hicieron suyos. ¡Orgullo para nuestra patria que tanto lo merece!”, expresó el MPPE.

En horas de la noche de este martes, tras la victoria de la selección nacional de béisbol, Rodríguez declaró este miércoles 18 de marzo como Día de Júbilo Nacional no laborable.

Día de Júbilo Nacional

La medida busca permitir que la población, y especialmente la juventud, celebre el hito deportivo alcanzado por el país.

“He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable (...) para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”, expresó Rodríguez a través de los medios oficiales.

El equipo de Venezuela logró la proeza más grande en su historia al derrotar 3-2 a los Estados Unidos para consagrarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, para el júbilo de todo el país.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube