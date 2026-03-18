Delcy Rodríguez celebra el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial: Honor al vencido y gloria al vencedor

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Por primera vez en la historia, Venezuela se corona campeona del Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no tardó en sumarse al júbilo nacional con un mensaje difundido en sus redes sociales.

Rodríguez celebró el hito deportivo resaltando la unidad nacional.

Todo el mundo en nuestro país está demasiado feliz… Honor al vencido y gloria al vencedor», dijo la Rodríguez.

¡Venezuela triunfa unida! Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡VIVA VENEZUELA!

El juego de disputó en Loan Depot Park de Miami, casa de los Marlins de Miami.

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