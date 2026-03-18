El papa León XIV refuerza la fe en Caracas: nombran dos nuevos obispos auxiliares

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En un anuncio que llena de júbilo a la feligresía venezolana, el papa León XIV oficializó este miércoles 18 de marzo el nombramiento de dos nuevos obispos auxiliares para la Arquidiócesis de Caracas.

Estas designaciones buscan reforzar el acompañamiento pastoral en la principal sede eclesiástica del país en un momento de renovación estructural.

Caracas: nombran dos nuevos obispos auxiliares

Se trata del Pbro. José Manuel León, reconocido por su labor formativa en Latinoamérica, y el padre José Dionisio Gómez Gouveia, actual rector del Seminario Santa Rosa de Lima.

José Manuel León: Una vida dedicada a la formación

Oriundo de Barquisimeto, estado Lara, el nuevo obispo auxiliar cuenta con una trayectoria de 34 años de profesión religiosa y 32 de vida sacerdotal.

Su ministerio ha trascendido las fronteras de Venezuela, destacándose por su compromiso en la organización eclesial y la formación de laicos en toda la región latinoamericana.

Su llegada al episcopado es vista como un impulso a la educación y capacitación de la base cristiana en Caracas.

José Dionisio Gómez Gouveia: Del Seminario a la Mitra

Nacido en Maiquetía, La Guaira, el 4 de junio de 1966, el padre José Dionisio representa la herencia de la migración europea en Venezuela. Hijo de migrantes de Madeira, Portugal, creció en un hogar de profundos valores cristianos.

Hasta el momento de su nombramiento, se desempeñaba como rector del Seminario Santa Rosa de Lima en Caracas, donde ha sido pieza clave en la formación de las nuevas generaciones de sacerdotes venezolanos.

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