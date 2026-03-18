Delcy Rodríguez reemplaza a Padrino López y designa nuevo ministro de Defensa: detalles

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles una importante reestructuración en el gobierno.

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer el relevo en la máxima autoridad militar del país.

En el anuncio, se confirmó la designación del General en Jefe Gustavo González López como el nuevo Ministro del Poder Popular para la Defensa.

El alto oficial tendrá la tarea de dirigir las políticas de seguridad y resguardo del territorio nacional, siguiendo la línea de mando establecida por la presidencia.

Reconocimiento a Vladimir Padrino López

La presidenta Rodríguez dedicó palabras de agradecimiento a Vladimir Padrino López, quien deja el cargo tras asumirlo en el 2014, lo que lo convierte en el ministro de Defensa con más años en la historia de Venezuela.

Además, la mandataria aseguró que el General asumirá pronto nuevas responsabilidades con el mismo compromiso y honor que mostró al frente del ministerio.

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