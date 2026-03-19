Tarek William Saab asume nuevo cargo: estará adscrito al despacho presidencial

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El actual Defensor del Pueblo encargado, Tarek William Saab, fue designado para un nuevo cargo adscrito al despacho de la presidencia.

La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, designó al también ex fiscal General, como Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

"Saab tendrá la responsabilidad de continuar con esta gran misión para darle vida al alma, al ser nacional, a lo nuestro, lo tradicional, originario y popular; fortaleciendo nuestra identidad cultural y el orgullo de ser venezolanos", detalló Rodríguez en su cuenta en Instagram

Aspirante a Defensor del Pueblo deja su cargo en el ministerio de Cultura

Por su parte, el ex ministro de Cultura, Ernesto Villegas, fue noticia este miércoles al renunciar a las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para optar al cargo de Defensor del Pueblo.

Mas tarde, la presidenta Encargada nombró a Raúl Cazal como titular del despacho de Cultura.

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