Aumento salarial en Venezuela: ¿Cuál es la propuesta de la CBST para jubilados y pensionados?

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Oswaldo Vera, diputado a la Asamblea Nacional (AN) afirmó durante una entrevista en el programa Dos más Dos de Unión Radio. que el sector sindical presentó sus propuestas para avanzar en el establecimiento de un "salario digno" a los trabajadores y pensionados de Venezuela. .

Vera, quién además es dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), explicó que el planteamiento de la misma se basa en el aumento del salario o compensar por vía de la bonificación "hasta que comience a fluir los ingreso" y que además, "tenía que tener una incidencia importante" en los bonos vacacionales y de fin de año.

«Ahí es donde hemos hecho una propuesta de compensación para esos dos factores que por supuesto son claves para la vida de los trabajadores«, dijo.

De igual manera, en el caso de los pensionados y jubilados, Vera señaló que también pidieron que por el momento

Haya una compensación especial para ese sector similar al de los trabajadores activos.

El dirigente sindical defendió la posición respecto a la "retroactividad de las prestaciones sociales» porque a su juicio, es una de las «grandes conquistas de los trabajadores".

Lo que si hemos ubicado con claridad que ha influido en la parte del salario son las convenciones colectivas» ya que según relató, en un momento «muchos trabajadores y muchos sindicatos acordaron ligar todo al salario

Aunado a eso, resaltó que las propuestas también contemplan la posibilidad de mantener algunos precios de productos por un tiempo determinado.

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