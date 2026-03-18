El mensaje de Padrino López tras su salida del ministerio de la Defensa

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El ahora exministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, envió un mensaje tras su relevo como titular de este ministerio.

A través de sus canales oficiales, Padrino López también felicitó al nuevo ministro de Defensa, el general en jefe Gustavo González López.

Mensaje de Padrino López tras su salida

De acuerdo con el escrito de Padrino López, "Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa".

Asimismo, agradeció "profundamente a la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, por sus palabras y todo el apoyo brindado durante mi gestión".

En el mensaje del exministro también celebró la designación de González López como nuevo titular del ministerio de Defensa. "Extiendo mis más sinceras felicitaciones al G/J Gustavo González López por esta nueva designación", escribió Padrino López.

Resaltó además que "conozco desde nuestros albores en la Academia Militar del Ejército, su temple, su moral y su probada lealtad. Estoy seguro que la FANB saldrá fortalecida".

Foto: Captura de pantalla

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