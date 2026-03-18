Laura Dogu y senadores estadounidenses llegan al Palacio Federal Legislativo: detalles de la visita

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, recibió en el Palacio Federal Legislativo a la Encargada de Negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, acompañada de la delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en el Palacio Federal Legislativo.

A través de su cuenta en Telegram, Rodríguez compartió fotografías del encuentro y destacó que se mantiene una agenda firme de interlocución directa, basada en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones.

“La política es, y será siempre, el instrumento para el entendimiento”, aseguró, subrayando la importancia del diálogo como vía para fortalecer las relaciones internacionales.

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