Designan nuevas autoridades para la DGCIM y Guardia de Honor Presidencial

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la designación de nuevos titulares para la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

Estos nombramientos buscan reforzar la protección de las instituciones y garantizar el orden interno en una etapa de reestructuración de los mecanismos de defensa del Estado venezolano.

Para liderar la DGCIM, la mandataria designó a Germán Gómez Lárez, quien asume el cargo con la misión de modernizar y fortalecer las estrategias de contrainteligencia.

"He designado como nuevo director a Germán Gómez Lárez; asumiendo con lealtad y disciplina la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de protección del Estado y garantizar la paz y estabilidad de la República", expresó Rodríguez a través de sus canales oficiales.

Custodia del Jefe de Estado

Por otro lado, la Guardia de Honor Presidencial, cuerpo encargado de la seguridad inmediata de la máxima autoridad del país, estará ahora bajo el mando del General de División Henry Navas Rumbos.

La presidenta encargada destacó la trayectoria del oficial, señalando que su nombramiento responde a la necesidad de mantener una "absoluta lealtad" y honor patriota en la protección de la estabilidad institucional.

“Estoy segura de que sabrá desempeñar esta alta responsabilidad con honor patriota y absoluta lealtad”, dijo Rodríguez.