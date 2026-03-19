Alcalde recién electo en Idaho muere durante su primer discurso: tenía 47 años

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La política de Idaho está de luto tras un suceso repentino que conmociona al Treasure Valley. Este jueves, la comunidad de Nampa asimila la pérdida de su recién electo alcalde, Rick Hogaboam, quien falleció la noche del miércoles tras desplomarse en pleno discurso durante una reunión pública en la ciudad de Eagle.

A pesar de los esfuerzos heroicos de sus colegas y de los servicios de emergencia, el líder de 47 años no pudo ser reanimado, dejando un vacío inesperado en la administración de la ciudad más grande del condado de Canyon.

Una emergencia en el estrado

El incidente ocurrió alrededor de las 6:45 p. m. del miércoles, durante un encuentro de la Treasure Valley Partnership. Hogaboam se encontraba haciendo uso de la palabra cuando sufrió lo que las autoridades describieron como una "emergencia médica".

Primeros auxilios: El alcalde de Eagle, Brad Pike , quien estaba sentado junto a él, reaccionó de inmediato practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegaron los paramédicos.

Suspensión del evento: La reunión fue cancelada al instante mientras bomberos y policías tomaban el control de la escena.

Desenlace: Horas después, se confirmó que los esfuerzos por salvarle la vida habían fracasado. Por el momento, la causa exacta de su muerte sigue bajo investigación.

Una carrera meteórica truncada

Rick Hogaboam había jurado su cargo como el 31.º alcalde de Nampa hace apenas dos meses, tras una victoria contundente en las elecciones de noviembre de 2025, donde obtuvo casi el 63% de los votos.

Su trayectoria en el servicio público de Idaho fue extensa y respetada:

Secretario del Condado de Canyon: Responsable de presupuestos y procesos electorales. Jefe de Gabinete: Trabajó durante cuatro años junto a su predecesora, la exalcaldesa Debbie Kling. Liderazgo estatal: Ejerció como concejal y senador estatal suplente.

Originario del oeste de Nueva York y fanático acérrimo de los Buffalo Bills, Hogaboam se mudó a Nampa en 2008, donde rápidamente se convirtió en una figura clave para el Partido Republicano local.

Reacciones y legado

La oficina del alcalde describió su partida como una "pérdida increíble". Figuras políticas de todo el estado, incluido el secretario de Estado Phil McGrane, han expresado su desolación ante la noticia.

“Era una persona sensata, un líder reflexivo y un amigo que se preocupaba sinceramente por el futuro de la comunidad”, señalaron los republicanos de la Cámara de Representantes de Idaho en un comunicado oficial.

Horas antes de su muerte, Hogaboam había compartido en redes sociales su fascinación por el "hermoso día" mientras participaba en un entrenamiento con el Departamento de Bomberos de Nampa, lo que hace su partida aún más impactante para quienes lo vieron activo ese mismo día.

¿Qué sigue para la ciudad de Nampa?

Tras el fallecimiento del mandatario, la ciudad deberá seguir los protocolos establecidos para la sucesión:

Nombramiento: El Concejo Municipal de Nampa tendrá la tarea de nombrar a un sucesor interino que complete el periodo de cuatro años iniciado en enero.

Vida familiar: Hogaboam deja a su esposa, Mimi, cinco hijos y un nieto.

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