Comando Sur de EEUU rastrea una "flota oscura": estarían transportando petróleo ilícito venezolano

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Este jueves, el general del Comando Sur de Estados Unidos (EEUU), Francis Donovan, aseguró que están rastreando una "flota oscura".

El general Donovan señala que estarían transportando "petróleo ilícito desde Venezuela".

Comando Sur rastrea una flota oscura

Durante sus declaraciones ante el Comité de Servicios Armados del Senado de EEUU, Donovan reveló detalles sobre esta flota.

Asimismo, señala que el Comando Sur continuará las labores de rastreo sobre la 'flota oscura'.

Agrega Donovan que "esos buques fueron designados y transportan petróleo ilegal desde Venezuela".

Adicionalmente, afirmó el general del Comando Sur estadounidense que seguirán combatiendo las "actividades ilícitas en la región".

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