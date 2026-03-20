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Este jueves se reunieron el senador republicano de los Estados Unidos, Rick Scott, y la dirigente opositora, María Corina Machado.

“Fue estupendo reunirme con María Corina Machado hoy”, expresó el legislador norteamericano por medio de sus redes sociales.

“¡Estoy con el pueblo de Venezuela en la lucha por la libertad!”, manifestó.

Scott expresó su firme compromiso para lograr la liberación de todas las personas detenidas en Venezuela, vinculadas a actos terroristas y acciones violentas contra el gobierno venezolano,

“No me detendré hasta que todos los presos políticos sean liberados, y haya un camino para una transición democrática con elecciones libres y justas en Venezuela”, indicó el congresista en sus redes sociales.

María Corina Machado sostuvo este encuentro, luego de su paso por territorio chileno, en el cual mantuvo agenda durante el 11 y 12 de marzo.

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