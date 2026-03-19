Juez federal rechaza la solicitud de asilo de Liam Conejo en Minneapolis: esta es la orden que enfrenta el menor

Suscríbete a nuestros canales

La situación legal de los menores extranjeros en el sistema judicial de Estados Unidos (EEUU) enfrenta un momento de alta tensión y escrutinio público. El caso de un niño pequeño, cuya detención generó indignación en el estado de Minnesota, entra ahora en una fase crítica de resolución.

Los tribunales migratorios evalúan las solicitudes bajo estándares estrictos que a menudo resultan en fallos desfavorables para las familias solicitantes de asilo. En esta ocasión, la falta de oportunidad para exponer los argumentos principales ante el estrado marca el rumbo de la disputa.

La cadena CBS News confirma que Un juez federal negó el asilo a Liam Conejo, el niño detenido en Minneapolis y ahora tiene una orden de deportación inmediata. Según, el distrito escolar de Columbia Heights, indica que el magistrado neoyorquino rechazó el pedido sin permitir que la familia presentara su historia.

¿Cómo afecta la decisión a Liam Conejo y cuál es su futuro?

El abogado de la familia, Paschal Nwokocha, sostiene que el tribunal desestimó el caso de forma prematura y vulneró el derecho a la defensa. Liam y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, permanecen en el país únicamente gracias a un recurso de apelación que detiene temporalmente la expulsión.

La resolución judicial causa una profunda alarma en la comunidad escolar de Minnesota, donde el menor cursa sus estudios de nivel inicial. Las autoridades del distrito manifiestan su esperanza de un resultado positivo en la instancia superior para garantizar la permanencia del niño ecuatoriano.

El futuro del pequeño de cinco años se mantiene en suspenso mientras un tribunal de apelaciones revisa la legalidad de la orden de salida. No existe una fecha estimada para el fallo definitivo, lo que prolonga el estado de incertidumbre emocional y financiera para los afectados.

¿Cómo ocurrió la detención del menor y su padre?

Los hechos se remontan al pasado 20 de enero, cuando agentes del ICE interceptaron a la familia durante la polémica operación "Metro Surge". Los oficiales arrestaron al padre en los suburbios de Minneapolis e involucraron al menor en una maniobra táctica de detención.

Reportes de la defensa señalan que las autoridades federales utilizaron a Liam como "carnada" para atraer a otras personas dentro de su propia vivienda. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trasladó al niño a un centro de detención en Texas bajo el argumento de abandono familiar.

La versión oficial del gobierno sostiene que el pequeño no tenía con quién quedarse al momento del arresto de su tutor legal. Esta justificación permitió el traslado del menor a las instalaciones migratorias del sur del país, un hecho que desató protestas de diversos grupos civiles.

¿Qué opciones le quedan al menor y su padre?

La defensa técnica planea agotar todas las instancias legales para permitir que los migrantes cuenten su versión de los hechos ante la Justicia. Paschal Nwokocha afirma que defenderá enérgicamente el derecho de la familia a que el tribunal conozca el fondo del caso de asilo.

Mientras el proceso avanza, la familia Conejo Ramos puede permanecer en territorio estadounidense sin temor a una deportación inmediata por parte de las patrullas fronterizas. Sin embargo, la orden de expulsión ya dictada pesa como un antecedente complejo para cualquier trámite de regularización futura.

El desenlace de este caso marcará un precedente importante sobre el trato que reciben los menores de edad en los operativos de "Metro Surge". La comunidad de Minneapolis se mantiene vigilante ante el destino de Liam, quien se convirtió en el rostro de la lucha migratoria en el medio oeste.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube