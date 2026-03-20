Detienen a venezolano en Florida porque su vehículo llevaba vidrios polarizados: enfrenta proceso de deportación

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Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida detuvo a Víctor Javier Pérez Díaz, venezolano de 58 años, por el nivel de polarización en los vidrios de su camioneta mientras se dirigía a su trabajo en la Interestatal 4.

Aunque el estatuto 316.2953 permite este tipo de intervenciones por faltas de tránsito no criminales con multas de hasta 150 dólares, el incidente escaló inesperadamente hacia una verificación migratoria que culminó con el conductor bajo custodia de ICE.

Este caso genera una alerta importante para la comunidad, ya que evidencia cómo una infracción menor puede derivar en procesos de deportación, incluso cuando el individuo posee documentación vigente como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o procesos de asilo activos.

Denuncia familiar

La familia del afectado denuncia que el procedimiento careció de una medición técnica de la oscuridad de los cristales y sugiere que factores como el apellido latino influyeron en la detención según detalla Univisión.

A pesar de que Pérez Díaz ingresó legalmente bajo el programa de parole humanitario en 2023 y cuenta con permiso de trabajo, su transferencia a las autoridades federales de inmigración subraya la creciente rigurosidad en la aplicación de leyes estatales en Florida.

Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los inmigrantes con estatus legal temporal frente a las políticas de seguridad vial que, en la práctica, facilitan el escrutinio de su permanencia en el país.

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