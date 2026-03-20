Saime habilita oficinas solo para emisión de cédulas en Caracas: ubicaciones

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha puesto a disposición varias oficinas en la ciudad de Caracas exclusivamente para la tramitación de cédulas de identidad.

El usuario debe solicitar su cita a través de la web del Saime, o esperar una jornada de cedulación sin citas.

Oficinas del SAIME para emisión de cédulas en Caracas

23 de Enero

Sede de la Defensoría Pública

Fuerte Tiuna

Plaza Caracas

Cotiza

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

¡Recuerda! También puedes realizar Verificación de Datos, cambio de correo y estado civil.

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