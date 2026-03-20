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Saime habilita oficinas solo para emisión de cédulas en Caracas: ubicaciones

Por Robert Lobo
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 09:53 am
Saime habilita oficinas solo para emisión de cédulas en Caracas: ubicaciones

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha puesto a disposición varias oficinas en la ciudad de Caracas exclusivamente para la tramitación de cédulas de identidad.

El usuario debe solicitar su cita a través de la web del Saime, o esperar una jornada de cedulación sin citas.

Oficinas del SAIME para emisión de cédulas en Caracas

  • 23 de Enero
  • Sede de la Defensoría Pública
  • Fuerte Tiuna
  • Plaza Caracas
  • Cotiza
  • Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

¡Recuerda! También puedes realizar Verificación de Datos, cambio de correo y estado civil.

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