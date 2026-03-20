VNet activa nueva opción para el pago del internet: conozca las promociones para el mes de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de telecomunicaciones VNet anunció el lanzamiento de su nueva modalidad de pago "por día".

Dicha opción se encuentra diseñada para que los usuarios puedan mantener su conexión activa sin necesidad de cancelar la mensualidad completa.

Además, la alternativa permite contratar jornadas específicas de internet según la necesidad puntual de cada hogar o cliente, facilitando el acceso al servicio en casos de presupuestos limitados.

Nueva forma de pago

Durante una entrevista con Enumerados radio, Andrés Vieira, gerente de producto de la compañía, explicó que esta incorporación busca dar mayor flexibilidad a su oferta actual.

Según Vieira, el nuevo plan por día tiene un precio de $1.5 por cada jornada de conexión solicitada. Una opción es ideal para quienes no pueden cubrir el costo total del mes o solo requieren el servicio en fechas específicas.

Asimismo, se mantiene disponible un plan especial por consumo que cuesta $15. Este paquete ofrece una velocidad de 400 MB con un límite de datos de 150 GB, orientado a quienes hacen un uso moderado de la red.

Precios de los planes mensuales estándar

Para quienes prefieren la modalidad de pago mensual fija, la operadora detalló los costos de sus servicios de alta velocidad:

400 MB : 30 dólares al mes.

: 30 dólares al mes. 600 MB : 35 dólares al mes.

: 35 dólares al mes. 1 Gb: 50 dólares al mes.

Estos planes incluyen también el acceso a ExitLag, una herramienta dirigida a mejorar la experiencia de navegación para los usuarios que utilizan videojuegos en línea.

Descuentos para nuevos clientes en marzo

Como parte de su estrategia de expansión durante este mes, VNet ofrece un incentivo para las nuevas contrataciones. Aquellas personas que adquieran cualquiera de los planes disponibles durante marzo recibirán un descuento de 10 dólares en su factura mensual.

Este beneficio se mantendrá activo durante los primeros tres meses de contrato, aplicando para todas las velocidades ofrecidas por la empresa.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube