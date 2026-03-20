Demanda contra Christian Dior en EEUU: cómo reclamar hasta $1.600 antes de la fecha límite (Elegibilidad)

Suscríbete a nuestros canales

La prestigiosa casa de moda de lujo, Christian Dior, ha finalizado un acuerdo en una demanda colectiva en Estados Unidos (EEUU) tras un incidente de seguridad que comprometió la privacidad de miles de clientes.

Si recibiste una notificación de la empresa, podrías ser elegible para recibir pagos en efectivo y servicios de protección de identidad.

¿Qué sucedió con Christian Dior?

En enero de 2025, una brecha de seguridad permitió que piratas informáticos accedieran a una base de datos crítica de la marca.

La información filtrada incluyó nombres, direcciones, fechas de nacimiento y, en los casos más graves, números de Seguro Social (SSN) y documentos de identidad gubernamentales.

Aunque la empresa niega cualquier negligencia legal, han optado por un acuerdo económico para cerrar el litigio y compensar a los afectados por los riesgos de fraude y robo de identidad.

¿Eres elegible para el pago?

Para calificar en este acuerdo, debes cumplir con el siguiente perfil:

Ser una persona física residente en los Estados Unidos.

Haber recibido una notificación oficial (por correo físico o electrónico) de Dior informándote que tu información personal fue afectada.

Haber sido cliente de la marca o estar en su base de datos antes de enero de 2025.

Desglose de los beneficios: ¿Cuánto dinero puedes recibir?

El acuerdo ofrece tres niveles de compensación dependiendo del impacto que la filtración haya tenido en tus finanzas:

Reembolso por pérdidas documentadas (Hasta $1.500): si entre el 18 de julio de 2025 y el 11 de marzo de 2026 fuiste víctima de robo de identidad, tuviste que pagar por monitoreo de crédito o sufriste cargos bancarios no autorizados a raíz de este incidente, puedes reclamar este monto presentando pruebas (recibos, estados de cuenta, reportes policiales). Pago directo por Seguro Social ($100): si Dior te notificó específicamente que tu número de Seguro Social fue filtrado, tienes derecho a un pago único de $100 sin necesidad de presentar comprobantes de gastos. Protección gratuita: todos los afectados tienen derecho a 2 años de monitoreo de crédito gratuito, que incluye alertas de fraude y asistencia en caso de robo de identidad.

Cómo presentar tu reclamación

No esperes a que el dinero llegue solo; debes actuar antes de la fecha límite:

Fecha límite: tienes hasta el 25 de mayo de 2026 para enviar tu formulario.

tienes hasta el para enviar tu formulario. Vía online: accede al portal oficial del acuerdo (proporcionado en tu notificación) y completa el formulario digital. Es la vía más rápida.

accede al portal oficial del acuerdo (proporcionado en tu notificación) y completa el formulario digital. Es la vía más rápida. Vía Correo Postal: puedes imprimir el formulario y enviarlo a la siguiente dirección:

Dior Data Incident Settlement c/o Settlement Administrator, PO Box 25226, Santa Ana, CA 92799-9958.

Importante: La audiencia final de aprobación está programada para el 22 de junio de 2026. Los pagos comenzarán a emitirse semanas después de que el juez dé el visto bueno definitivo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube