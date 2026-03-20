Precios del petróleo Brent y Texas este 20 de marzo: cotizaciones sacuden mercados

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Los precios del petróleo Brent y Texas este 20 de marzo registraron una jornada marcada por fuertes variaciones, impulsadas principalmente por tensiones internacionales y limitaciones en la oferta.

El barril de Brent superó los 107 dólares, mientras que el WTI se movió cerca de los 100 dólares, reflejando una tendencia alcista en el mercado energético global.

Dicho aumento de las cotizaciones está vinculado a factores como la reducción de producción en Irak y los problemas en las exportaciones, así como los riesgos sobre rutas clave para el transporte de crudo. Estas condiciones han generado presión sobre el suministro mundial, elevando la incertidumbre entre los inversionistas.

Durante la jornada, el petróleo Texas mostró un comportamiento inestable, alcanzando picos por encima de los 101 dólares antes de retroceder ligeramente.

El conflicto en Oriente Medio sigue siendo un factor determinante, con ataques a infraestructuras energéticas y amenazas que ponen en riesgo el suministro global. La situación mantiene en alerta a los mercados debido a su impacto directo en los precios del crudo.

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