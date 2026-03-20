Alerta de seguridad Toyota: modelos que deben ir a revisión por falla en cámara trasera (Recall + Solución gratis)

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La seguridad vial en Estados Unidos (EEUU) ha sumado una nueva alerta importante, el fabricante Toyota ha confirmado un nuevo retiro del mercado (recall).

Esta vez se trata de aproximadamente 144.200 vehículos de su línea de lujo, Lexus, debido a un defecto técnico que compromete la visibilidad del conductor y aumenta el riesgo de accidentes.

¿Cuál es el problema detectado?

De acuerdo con el informe oficial -emitido este 18 de marzo de 2026- el fallo radica en el software del sistema multimedia.

Bajo ciertas condiciones, la pantalla de la cámara de visión trasera puede quedar totalmente en blanco cuando el conductor pone la marcha atrás (reversa).

Este inconveniente no solo dificulta las maniobras, sino que infringe las normas federales de seguridad de vehículos motorizados, ya que la ausencia de imagen impide detectar peatones u obstáculos, elevando la probabilidad de un atropello o colisión.

Modelos involucrados: 2022 - 2026

El retiro afecta específicamente a versiones no híbridas de los siguientes modelos:

Lexus NX: modelos de los años 2022 a 2025.

modelos de los años 2022 a 2025. Lexus RX: modelos de los años 2023 a 2026.

modelos de los años 2023 a 2026. Lexus TX: modelos de los años 2024 a 2026.

Servicio de reparación gratuito

Toyota ha sido enfática en que la solución no tendrá costo alguno para el consumidor.

Los concesionarios autorizados de Lexus realizarán una actualización del software de la cámara de visión trasera.

En casos donde la actualización no sea suficiente para corregir el error, la empresa procederá a la sustitución física de la cámara, también de forma gratuita.

Derechos del consumidor: Si un propietario ya pagó por reparar este problema antes del anuncio oficial, podría ser elegible para un reembolso. Es aconsejable guardar facturas previas.

Guía paso a paso: cómo saber si tu auto está afectado

Tener uno de los modelos mencionados no garantiza que tu unidad específica esté bajo retiro, ya que el fallo afecta a lotes determinados.

Para verificarlo, sigue estos pasos:

Localiza tu VIN: el Número de Identificación Vehicular (VIN) es una serie de 17 caracteres.

Lo puedes encontrar en la parte inferior izquierda del tablero (visible a través del parabrisas desde afuera) o en la tarjeta de registro del vehículo.

Consulta oficial: Ingresa el VIN en el sitio web oficial de Toyota/Lexus o en el portal de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA.gov). Espera la notificación: la empresa comenzará a enviar cartas oficiales por correo postal a los propietarios afectados a mediados de mayo de 2026.

Si tienes dudas inmediatas, puedes comunicarte directamente con el Centro de Experiencia del Cliente de Lexus al teléfono 1-800-255-3987.

Seguridad preventiva: Mientras llega la fecha de reparación en mayo, se recomienda a los conductores extremar precauciones al retroceder, utilizando los espejos laterales y el retrovisor físico de forma manual, sin confiar plenamente en la pantalla digital.

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