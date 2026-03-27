¿Qué productos desaparecen de los beneficios SNAP? El cambio que entra en vigencia el 1 de abril

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1 de abril de 2026, miles de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Florida se enfrentarán a una de las reestructuraciones más importantes de la última década.

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) ha puesto en marcha nuevas directrices que modifican tanto los montos de los beneficios como la lista de productos que se pueden comprar.

Nuevas restricciones en beneficios SNAP: ¿Qué productos quedan fuera en Florida?

La actualización busca dar prioridad a la compra de alimentos con un alto valor nutricional.

Según un reciente informe del portal informativo Marca, la principal modificación excluye productos que antes estaban en una "zona gris" en cuanto a su cumplimiento.

A partir de este mes, los beneficiarios ya no podrán usar sus tarjetas EBT para comprar bebidas energéticas con altos niveles de cafeína sintética ni suplementos alimenticios que no tengan una etiqueta de "Información Nutricional" (Nutrition Facts), quedando fuera aquellos que solo presentan "Información del Suplemento" (Supplement Facts).

Además, se ha reforzado la prohibición sobre alimentos preparados calientes en supermercados, eliminando las excepciones temporales que existían en algunos condados del norte del estado.

Lo que se mantiene dentro de los beneficios SNAP en Florida

A pesar de algunos recortes en categorías específicas, los pilares de la canasta básica siguen firmes. El DCF ha confirmado que las familias en Florida podrán continuar comprando:

Frutas y verduras, ya sean frescas, congeladas o en conserva.

Carnes, aves y pescados.

Productos lácteos, panes y cereales.

Semillas y plantas para cultivar alimentos en casa.

Fuentes oficiales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que fueron consultadas para evaluar el impacto de esta medida, indican que el ajuste en Florida busca alinear el presupuesto estatal con la actual inflación alimentaria, asegurando que los fondos se destinen a productos esenciales.

Requisitos de trabajo y elegibilidad para recibir beneficios SNAP

Otro cambio crucial que entra en vigor este abril de 2026 es el endurecimiento de los requisitos de trabajo para Adultos Capaces sin Dependientes (ABAWD).

De acuerdo con la información recopilada de Marca y comunicados del gobierno estatal, los beneficiarios entre 18 y 54 años deberán demostrar al menos 80 horas de actividad laboral o participación en programas de capacitación al mes para no perder su elegibilidad.

Las autoridades recomiendan a los usuarios revisar su portal "My ACCESS Florida" para verificar si su saldo ha sido recalculado y evitar sorpresas en la línea de caja.

Estos cambios buscan, según el estado, fomentar la autosuficiencia mientras se protege el acceso a la nutrición básica.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



