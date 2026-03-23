Evita multas del IRS: lo que necesitas saber sobre los nuevos reportes de ingresos

Suscríbete a nuestros canales

El comienzo de la temporada de impuestos de 2026 representa un momento crucial para millones de contribuyentes en Estados Unidos. Con la llegada de nuevas tecnologías de fiscalización y cambios en las normativas fiscales, la precisión se convierte en el factor clave para evitar llamar la atención del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La relevancia de la precisión en los reportes

Para no ser seleccionado para una auditoría, los expertos sugieren realizar una revisión minuciosa de cada formulario antes de enviarlo.

Según un informe de Telemundo 51 sobre la temporada fiscal 2026, el IRS ha aumentado el uso de algoritmos avanzados que identifican discrepancias entre los ingresos reportados por las empresas (Formularios W-2 y 1099) y lo que declara el individuo.

Cualquier omisión, por pequeña que sea, activa una "bandera roja" automática en el sistema. Los contribuyentes deben asegurarse de que sus nombres, números de Seguro Social y cifras de ingresos coincidan exactamente con los registros oficiales.

Deducciones bajo la lupa: el riesgo de las cifras infladas ante el IRS

Uno de los errores más comunes que llama la atención del IRS es el reclamo excesivo de deducciones.

Aunque los trabajadores autónomos y los dueños de pequeños negocios tienen el derecho de deducir sus gastos operativos, es importante que estos sean considerados ordinarios y necesarios.

Fuentes como Telemundo 51 subrayan que el IRS pone especial énfasis en las deducciones por oficina en casa y en los gastos de representación que son excesivos.

Por eso, llevar un registro minucioso de recibos y bitácoras de uso es fundamental para respaldar estas cifras si alguna vez se requiere información adicional.

Declaración de impuestos por criptomonedas y economía digital

Para el ciclo fiscal 2026, el IRS sigue centrado en las transacciones con activos digitales.

Los contribuyentes que manejan criptomonedas, NFTs o que reciben pagos a través de plataformas digitales deben reportar cada movimiento.

La falta de transparencia en este ámbito es una de las principales razones detrás de las auditorías dirigidas, gracias a la nueva infraestructura de reportes que las casas de cambio digitales deben enviar al gobierno.

Consejos finales para una declaración de impuestos segura

Opta por la presentación electrónica: Usar software de preparación de impuestos puede reducir considerablemente los errores matemáticos en comparación con hacerlo a mano.

No dejes todo para el último momento: La prisa a menudo lleva a cometer errores en la entrada de datos básicos.

Consulta a un profesional: Si tu situación financiera incluye múltiples fuentes de ingresos o inversiones complejas, contar con la asesoría de un CPA (Contador Público Autorizado) es una excelente inversión para tu tranquilidad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



