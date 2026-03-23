Estos estados dominan el ranking nacional de seguridad y cuidado hospitalario en EEUU

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El informe anual de la plataforma Healthgrades para el año 2026 reveló que una red seleccionada de hospitales seguros en Estados Unidos ha logrado reducir drásticamente los incidentes médicos prevenibles.

La clasificación se basa en el análisis de 13 indicadores de desempeño, donde Texas, Florida y California se posicionaron como las entidades con mayor número de instalaciones galardonadas. Según los datos técnicos, los pacientes atendidos en estos centros tienen hasta un 71,9% menos de probabilidades de desarrollar complicaciones como úlceras por presión en comparación con el resto del sistema sanitario.

Concentración geográfica de la excelencia

La mayor densidad de hospitales seguros se localiza en cinco estados específicos: Texas, Florida, California, Ohio y Pensilvania. Estos territorios concentran entre 21 y 62 centros premiados cada uno, impulsados principalmente por sus robustos sistemas hospitalarios en áreas metropolitanas como Dallas-Fort Worth, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York. El análisis subraya que estas instituciones sobresalen en la prevención de riesgos evitables durante las estancias prolongadas.

Impacto en las estadísticas de salud

La metodología aplicada para otorgar estos reconocimientos incluyó la evaluación de datos de Medicare, centrándose en resultados de mortalidad y eventos adversos. Los resultados muestran que los centros del 5% superior, que incluyen afiliados a Mayo Clinic y Cleveland Clinic, han logrado cifras significativas en la reducción de errores:

52,4% menos de probabilidades de caídas con fracturas.

de probabilidades de caídas con fracturas. 57,5% menos de colapsos pulmonares por procedimientos.

de colapsos pulmonares por procedimientos. 67,8% menos de infecciones por catéteres.

"Los datos destacan cómo las mejoras cuantificables en la seguridad pueden prevenir miles de complicaciones. Los hospitales que priorizan las prácticas de seguridad basadas en la evidencia no solo logran mejores resultados clínicos, sino que también cultivan una cultura donde los pacientes son lo primero", afirmó la Dra. Alana Biggers, asesora médica de Healthgrades.

Brechas en el acceso rural

A pesar de los avances en las zonas urbanas, el informe detalla que 10 estados y el Distrito de Columbia no registraron ningún hospital en la lista de excelencia este año. Entre las entidades afectadas se encuentran Alabama, Alaska, Delaware, Iowa, Maine, las Dakotas, Vermont, Washington, Virginia Occidental y Wyoming.

Expertos vinculan esta ausencia a la escasez de recursos en zonas rurales y la existencia de "desiertos asistenciales", donde la distancia y la falta de especialistas limitan la capacidad de respuesta de los centros locales.

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