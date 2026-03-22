Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este lunes 23 de marzo

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Este lunes 23 de marzo de 2026, se ejecutará un despliegue logístico para la entrega de alimentos gratis en el condado de Hardee.

La actividad, gestionada y patrocinada por la organización Central Florida Health Care, tiene como objetivo proveer suministros básicos a los residentes de la zona. La jornada iniciará puntualmente a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta las 11:00 a. m., o hasta que se agoten las existencias disponibles.

Ubicación y coordenadas para GPS

El punto de concentración y entrega está fijado en la siguiente dirección exacta para su dispositivo de navegación:

807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873.

Guía de ruta para vehículos particulares

Si usted planea asistir en su automóvil, tome en cuenta las siguientes rutas de acceso según su punto de origen:

Desde el Norte (vía US-17 S): Conduzca hacia el sur por la US-17 en dirección a Wauchula. Gire a la derecha en la W Main St y luego a la izquierda en S 9th Ave hasta interceptar Cobb Ct.

Conduzca hacia el sur por la US-17 en dirección a Wauchula. Gire a la derecha en la W Main St y luego a la izquierda en S 9th Ave hasta interceptar Cobb Ct. Desde el Sur (vía US-17 N): Suba por la US-17 hacia el norte. Al entrar a Wauchula, gire a la izquierda en la W Orange St y siga las indicaciones hacia el complejo de salud de Cobb Ct.

Suba por la US-17 hacia el norte. Al entrar a Wauchula, gire a la izquierda en la W Orange St y siga las indicaciones hacia el complejo de salud de Cobb Ct. Desde el Oeste (vía FL-64 E): Ingrese a la ciudad por la ruta 64. Al llegar al cruce principal, gire a la derecha en la US-17 y siga las instrucciones mencionadas anteriormente.

Recomendación: es obligatorio que los asistentes que asistan en coche tengan la maleta del vehículo totalmente desocupada, ya que el personal depositará los suministros directamente en el maletero para agilizar el flujo de tránsito.

Acceso mediante transporte público

Para quienes utilicen el sistema de autobuses, se informan las siguientes conexiones y tramos de caminata:

Tome las rutas locales que conectan con el centro de Wauchula. Si viene de zonas aledañas, haga trasbordo en la parada principal de la US-17 con Main St.

Una vez que descienda del autobús en la parada de Main St, deberá caminar aproximadamente 10 minutos hacia el suroeste en dirección a la sede de Central Florida Health Care .

. Se recomienda estrictamente a los usuarios de bus llevar un carrito con ruedas o una maleta resistente, debido a que el peso de los víveres dificulta el traslado manual por tramos largos.

Instrucciones generales para los beneficiarios

Para garantizar el orden público y la seguridad de los voluntarios, se sugieren las siguientes pautas:

Se aconseja estar en el sitio al menos 30 minutos antes de la apertura (8:30 a. m.) para asegurar su lugar en la fila.

Tenga a mano una identificación vigente por si el personal de registro solicita verificar su residencia en el área.

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