Comida gratis en Texas y California del 23 al 28 de marzo: detalles de las jornadas de alimentación habilitadas

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Encontrar asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, una vez más reseñamos dos importantes bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para la semana del lunes 23 al sábado 28 de marzo.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Encontrar asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, una vez más reseñamos dos importantes bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para lo que es la última semana completa de marzo.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de 38 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

NTFB y Caridades Católicas en Texas

Lunes 23 de marzo

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212

Martes 24 de marzo

7:45 AM | CBO/Christian Benevolent Outreach, 1804 P Ave, Plano, TX 75074

9:30 AM | St. Mary's, 727 S Travis St, Sherman, TX 75090

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory Tyler Campus, 915 W. 9th Street., Dallas, Texas 75208

9:30 AM | St. Luke, 202 South MacArthur Blvd., Irving, TX 75060

11:30 AM | Northway Christian Church, 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225

1:00 PM | JP Morgan Chase Bank, 4435 S Lancaster Rd., Dallas, TX 75216

1:00 PM | Redeemer Baptist, 1301 East Plano Pkwy, Plano, Texas, 75074.

1:00 PM | Casa View Church, 2230 Barnes Bridge Road., Dallas, TX 75228

Miércoles 25 de marzo

9:30 AM | St. Patrick-Denison, 314 N. Rusk Ave., Denison, TX 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church, 921 W Illinois Ave, Dallas, TX 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach, 906 W. 10th Street, Dallas, TX 75208

9:30 AM | St. Philip, 8131 Military Pkwy, Dallas, TX 75227

9:30 AM | St. Francis-Lancaster, 1537 Rogers Ave., Lancaster, TX 75134

1:00 PM | Cornerstone Church in Rowlett, 4000 Dalrock Rd., Rowlett, TX 75088

1:00 PM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza, 404 Reed St., Honey Grove, TX 75446

1:00 PM | Human Rights Initiative of North Texas, 2801 Swiss Ave #130, Dallas, TX 75204

1:00 PM | Cristo Rey, 9701 San Leon Ave, Dallas, TX 75217

Jueves 26 de marzo

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help, 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235

9:30 AM | City of Ferris, 1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments, 6318 Ridgecrest Rd, Dallas, TX 75231

9:30 AM | Bear Creek Community Church, 2700 Finley Rd, Irving, TX 75062

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church, 704 Ripley St., Ennis, TX 75119

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church, 3150 S Great Trinity Forest Way, Dallas, TX 75216

1:00 PM | Arrington Angels Rosemont Mission Trails, 330 E Camp Wisdom Rd, Dallas, TX 75241

1:00 PM | Oasis on the MT CHC, 821 E Miller Rd., Garland, TX 75040

1:00 PM | Immaculate Conception, 3000 TX-22, Corsicana, TX 75110

Viernes 27 de marzo

9:30 AM | Dela eld Villa Apartments, 4101 Delaeld Villa Lane, Dallas, TX 75228

9:30 AM | Gaston Christian Center, 8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church, 4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe, 1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042

Sábado 28 de marzo

9:30 AM | Holy Family, 2323 Cheyenne St, Irving, TX 75062

9:30 AM | Light Church, 2606 John West Rd, Mesquite, TX 75150

9:30 AM | Springs Fellowship Church, 817 Holcomb Rd., Dallas, TX 75217

9:30 AM | Rapha's World Ministries, 1350 E Arapaho Rd., Suite 120, Richardson, TX 75081

1:00 PM | El Shaddai-Irving, 402 W. Rochelle Rd., Irving, TX 75061

1:00 PM | Praise Embassy, 9759 Forest Lane, Dallas, TX 75243

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth, 8851 Bruton Rd Dallas, TX 75217

FIND Food Bank en California

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Puntos de entrega hasta el 28 de marzo:

Lunes 23 de marzo

Cabot Yerxa Elementary: 67076 DesertView Ave, Desert Hot Springs. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 24 de marzo

North Shore Community Park: 99480 70Ave, Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Miércoles 25 de marzo

Cabazon Community Center: 50390 Carmen Ave, Cabazon. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

Palm Desert HS: 74910 Aztec Rd., Palm Desert. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 26 de marzo

James O. Jessie Desert Highland: 480 W. Tramview Rd., Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 27 de marzo

Oasis Elementary: 88175 74th Ave, Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 28 de marzo

LaQuinta Library (SeniorsOnly): 78275 Calle Tampico, La Quinta. De 7:00 a 9:00 de la mañana

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