ICE en aeropuertos de EEUU: el plan de Trump para este lunes ante la crisis de la TSA que afecta los vuelos

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La parálisis política en Washington, Estados Unidos (EEUU) ha escalado a un nuevo nivel de incertidumbre para quienes transitan por las terminales aéreas del país.

El presidente Donald Trump ha lanzado un ultimátum: si no se llega a un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) serán desplegados en los principales aeropuertos del país a partir de este lunes.

Esto, debido a que estos agentes operan con fondos previos.

Contexto: ¿Por qué hay crisis en los aeropuertos?

Desde el pasado 14 de febrero, el gobierno federal enfrenta un cierre parcial que ha congelado los fondos del DHS.

El punto de fricción entre republicanos y demócratas en el Senado sigue siendo la política migratoria y el presupuesto destinado a ICE.

Esta falta de recursos ha golpeado directamente a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Actualmente, miles de sus empleados trabajan sin recibir salario, lo que ha derivado en una ola de renuncias (al menos 376 confirmadas) y un aumento crítico en el ausentismo laboral.

El resultado para el pasajero común: filas kilométricas y retrasos operativos en centros neurálgicos como el Aeropuerto JFK de Nueva York, el Hartsfield-Jackson de Atlanta y el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans.

La amenaza del despliegue de ICE

Ante la falta de personal de la TSA, el mandatario aseguró a través de su red Truth Social que ha instruido a ICE para "prepararse".

Según las declaraciones presidenciales, los agentes no solo cubrirían funciones de seguridad, sino que reforzarían los operativos migratorios dentro de las terminales.

"No más esperas, no más juegos", sentenció el presidente, subrayando que los agentes tendrían la instrucción de detener a inmigrantes indocumentados en estos espacios públicos.

Lo que los viajeros deben saber:

Aunque la logística de cómo los agentes de ICE, entrenados para control migratorio, asumirían las tareas técnicas de revisión de la TSA -enfocadas en detección de armas y explosivos- aún no es clara, la situación genera una alerta legítima:

Tiempos de espera: se recomienda llegar a los aeropuertos con al menos 3 o 4 horas de antelación para vuelos nacionales y 5 para internacionales debido a la falta de personal de la TSA.

se recomienda llegar a los aeropuertos con al menos 3 o 4 horas de antelación para vuelos nacionales y 5 para internacionales debido a la falta de personal de la TSA. Documentación: independientemente del estatus legal, es vital portar identificaciones vigentes aceptadas por el gobierno federal (como el Real ID o pasaportes).

independientemente del estatus legal, es vital portar identificaciones vigentes aceptadas por el gobierno federal (como el Real ID o pasaportes). Derechos: el despliegue de ICE en áreas públicas de aeropuertos aumenta la visibilidad de las autoridades migratorias. Organizaciones de derechos civiles recuerdan que los viajeros mantienen sus derechos constitucionales básicos, aunque el entorno aeroportuario tiene regulaciones de seguridad específicas.

El panorama legislativo

Mientras ICE continúa operando gracias a fondos remanentes del presupuesto 2025, la TSA agoniza financieramente.

Los demócratas han propuesto una ley para financiar exclusivamente a la TSA y reabrir los aeropuertos, pero los republicanos insisten en un paquete integral que incluya todas las demandas migratorias del Ejecutivo.

De no haber un "humo blanco" en el Senado este fin de semana, el lunes 23 de marzo marcaría el inicio de una nueva y polémica etapa en la seguridad aérea estadounidense.

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