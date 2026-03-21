¿Por qué suben los boletos de avión en EEUU? La crisis del Medio Oriente dispara precios esta primavera

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El caos se apodera de los aeropuertos de Estados Unidos esta primavera debido a una tormenta perfecta que combina el cierre parcial del gobierno con la escalada bélica en Medio Oriente.

La falta de presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) provocó que miles de agentes de la TSA dejen de percibir sus salarios, lo que derivó en la renuncia de más de 300 empleados y el aumento de las bajas por enfermedad.

Esta situación genera filas de espera de varias horas que atraviesan terminales enteras, justo cuando comienza la semana de vacaciones de primavera más concurrida del año, dejando a los viajeros en una situación de vulnerabilidad extrema.

Crisis con Irán

A la crisis operativa se suma un golpe financiero importante por el incremento en el precio del petróleo tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El combustible para aviones duplicó su valor en comparación con el año pasado, alcanzando los $3.99 por galón, lo que obliga a las aerolíneas a trasladar estos costos a los usuarios según detalla NBC News.

Compañías como Cathay Pacific y Spirit Airlines ya aplican aumentos drásticos en sus tarifas o recargos por combustible, mientras expertos advierten que las empresas con menor solvencia económica podrían suspender sus operaciones si el conflicto persiste y los gastos operativos devoran sus márgenes de beneficio.

Futuro incierto

El panorama para los pasajeros estadounidenses es de total incertidumbre, con boletos nacionales que registran alzas de hasta el 124% en compras anticipadas.

A diferencia de sus competidoras europeas, las grandes aerolíneas de EEUU no suelen congelar precios mediante contratos de futuros, lo que las expone directamente a la volatilidad del mercado energético global.

Mientras los directivos del sector se preparan para rendir cuentas ante los inversores en Washington, la recomendación para el público general es prepararse para un mercado volátil donde volar será, inevitablemente, una experiencia más cara y lenta.

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