¿No alcanzaste cupo H-2B? Aún quedan más de 46.000 visas suplementarias por asignar en 2026 (Fechas clave)

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha confirmado que se ha alcanzado el límite máximo reglamentario de visas H-2B establecido por el Congreso para la segunda mitad del año fiscal 2026.

Sin embargo, esto no significa que las oportunidades de empleo temporal hayan terminado.

A continuación, desglosamos lo que necesitas saber si eres un trabajador o empleador interesado en este programa de trabajadores.

La visa H-2B es para trabajos no agrícolas (construcción, hotelería, jardinería, limpieza), a diferencia de la H-2A que es exclusivamente para el campo.

¿Qué ocurrió con el cupo principal?

El pasado 10 de marzo de 2026 fue la fecha límite de recepción de nuevas peticiones para trabajadores cuya fecha de inicio de empleo está programada entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026.

USCIS ha informado que cualquier solicitud bajo el cupo ordinario recibida después de esa fecha será rechazada automáticamente.

La oportunidad de las "Visas suplementarias"

Aunque el tope ordinario se completó, el gobierno de EEUU mantiene habilitadas asignaciones adicionales para sectores con escasez de mano de obra.

Estas visas suplementarias están divididas en fases según la nacionalidad y la necesidad del empleador:

Segunda y tercera asignación: las fechas de presentación ya están activas.

Estas plazas suelen reservarse para trabajadores que retornan (que han tenido visas H-2B en años anteriores) o para ciudadanos de países específicos bajo acuerdos de cooperación.

+ ¿Dónde consultar? Es vital verificar la tabla de "Aumento Temporal de Visas H-2B para el Año Fiscal 2026" en el portal oficial de USCIS para confirmar si tu sector o país de origen califica en este periodo.

De las 64,716 visas originales:

Primer Tramo (18,490 visas): AGOTADO. (Eran para empleos que empezaban antes del 31 de marzo). USCIS confirmó que recibió peticiones de sobra el 13 de febrero.

Segundo Tramo (27,736 visas): POR ABRIR. Es la gran noticia. Las solicitudes se pueden enviar a partir de este miércoles 25 de marzo . Son para empleos que empiecen en abril.

Tercer Tramo (18,490 visas): POR ABRIR. Las solicitudes abren el 24 de abril. Estas son las más buscadas porque no requieren que el trabajador sea "retornante".

Exenciones al límite máximo

Es importante recordar que no todas las peticiones H-2B cuentan para el límite anual.

Todavía puedes realizar trámites si el trabajador se encuentra en alguna de estas situaciones:

Trabajadores H-2B actuales en EEUU que solicitan una extensión de estadía o cambio de empleador.

Procesadores de huevas de pescado o técnicos de procesamiento.

Trabajadores que realizan servicios en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte o Guam.

Protección contra el fraude

El programa H-2B es una vía legal y segura.

USCIS recuerda que tanto trabajadores como ciudadanos pueden denunciar cualquier sospecha de abuso, cobros indebidos por parte de reclutadores o fraude laboral a través de su formulario oficial de confidencias en línea.

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