Catástrofe en Hawái por 'Kona Low': inundaciones históricas, alerta de colapso en represa y evacuaciones

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Lo que comenzó como una tormenta invernal se ha transformado en la catástrofe natural más costosa y peligrosa para el archipiélago de Hawái, Estados Unidos (EEUU), desde 2004.

Para el día de hoy, las autoridades estatales confirmaron que el impacto financiero de las inundaciones ya supera los 1.000 millones de dólares, mientras miles de residentes luchan por proteger sus hogares de las aguas fangosas que han devorado la costa norte de Oahu y zonas críticas de Maui.

Cifras de una catástrofe en curso

El Gobernador Josh Green informó que, aunque no se han registrado víctimas fatales hasta el momento, la situación es "crítica".

Los datos clave del evento climático incluyen:

Evacuaciones: 5.500 personas bajo orden de desalojo inmediato al norte de Honolulu.

5.500 personas bajo orden de desalojo inmediato al norte de Honolulu. Rescates: 72 personas (incluyendo niños en campamentos de Spring Break) fueron evacuadas por aire tras quedar aisladas.

* Hasta la mañana de este sábado, el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, confirmó que se han realizado más de 233 rescates.

Precipitación: el pico Kaala registró casi 16 pulgadas (40 cm) de lluvia en 24 horas. Se esperan de 6 a 8 pulgadas adicionales este fin de semana.

el pico Kaala registró casi 16 pulgadas (40 cm) de lluvia en 24 horas. Se esperan de 6 a 8 pulgadas adicionales este fin de semana. Infraestructura: daños severos en los aeropuertos, hospitales de Maui (Kula) y la red vial estatal.

El peligro inminente: la represa de Wahiawa

El punto de mayor tensión se encuentra en la represa de Wahiawa, una estructura de 120 años de antigüedad.

Las autoridades han emitido una advertencia de "riesgo de fallo inminente".

+ Un fallo en esta estructura podría provocar una pérdida trágica de vidas humanas en las zonas bajas de Waialua.

+ El nivel del agua subió de 79 a 84 pies en menos de 24 horas, situándose a solo 1.8 metros de su capacidad máxima.

Contexto legal: aunque en 2023 se aprobó una ley para que el estado adquiriera la presa (propiedad de la empresa Dole) y se asignaron $21 millones para reparaciones, la transferencia no se ha completado. Una junta estatal decidirá el traspaso definitivo la próxima semana, en medio de la emergencia.

¿Por qué está ocurriendo esto? El factor "Kona Low"

Los meteorólogos atribuyen este desastre a los sistemas conocidos como "Kona Lows".

Estas tormentas invernales traen vientos del sur cargados de humedad tropical que, al chocar con terrenos ya saturados, provocan inundaciones repentinas.

Expertos climáticos advierten que la intensidad de estos eventos ha aumentado drásticamente debido al calentamiento global.

Pronóstico 21 y 22 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una Vigilancia de Inundaciones (Flood Watch) activa hasta el domingo 22 de marzo a las 6:00 PM.

Sábado 21: se espera un 100% de probabilidad de lluvia . Las bandas de tormentas eléctricas podrían generar acumulaciones adicionales de entre 2 y 3 pulgadas (5 a 7 cm) en periodos muy cortos.

se espera un . Las bandas de tormentas eléctricas podrían generar acumulaciones adicionales de entre (5 a 7 cm) en periodos muy cortos. Domingo 22: la probabilidad de precipitación se mantiene alta (90%). Aunque las lluvias podrían volverse más aisladas por la tarde, cualquier descarga sobre suelos ya saturados provocará escorrentías inmediatas.

+ Vientos: se prevén ráfagas de viento de componentes sur-suroeste, típicas del sistema Kona Low, que pueden derribar árboles en suelos reblandecidos por el agua.

Para este fin de semana del 21 y 22 de marzo de 2026, la situación meteorológica en Hawái sigue siendo crítica. El pronóstico confirma que las condiciones no solo persistirán, sino que presentan factores que podrían agravar la emergencia actual.

¿Qué hacer si estás en la zona de riesgo?

Si eres residente o inmigrante en las islas (independientemente de tu estatus legal), tu seguridad es la prioridad. Aquí te presentamos pasos clave:

Rutas de evacuación: No intente cruzar calles inundadas. Solo 6 pulgadas de agua pueden derribar a una persona y 12 pulgadas pueden arrastrar un vehículo. Centros de evacuación: los refugios de la Cruz Roja y del Condado están abiertos para todos los residentes. No se requiere prueba de estatus legal para recibir refugio de emergencia o atención médica básica. Uso de drones prohibido: no utilices drones personales para grabar las inundaciones. El Departamento de Bomberos de Honolulu informó que los drones civiles están obstaculizando los helicópteros de rescate. Salud: si has estado en contacto con aguas de inundación y presentas escalofríos o confusión, busca atención médica. Se han reportado 10 casos de hipotermia severa. Ayuda Federal: la Casa Blanca ha garantizado apoyo federal. Esto significa que habrá fondos disponibles para la reconstrucción de infraestructura pública y, eventualmente, asistencia para individuos a través de FEMA (verificar requisitos de elegibilidad según el programa).

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