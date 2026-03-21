Autoridades de Colorado alertan de avalanchas para este fin de semana: estas son las zonas de riesgo

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Las autoridades de Colorado emitieron una alerta máxima ante el riesgo de avalanchas de nieve húmeda provocado por una ola de calor sin precedentes que afecta a las zonas montañosas desde este viernes 20 de marzo.

El pronóstico meteorológico advierte que las temperaturas escalarán entre 15 y 25 grados por encima del promedio habitual durante este fin de semana, un fenómeno que debilita la estructura de la nieve de forma acelerada según informa Noticias Colorado.

Este calentamiento extremo satura las capas superficiales, lo que eleva la probabilidad de deslizamientos de placa y nieve suelta en laderas empinadas, convirtiendo las actividades recreativas en una amenaza directa para la seguridad de los montañistas.

Recomendaciones

Es importante que los visitantes identifiquen señales de peligro inmediato, como el hundimiento de las botas hasta la parte superior o la presencia de superficies inestables que ya no soportan el peso corporal.

Aunque la recomendación tradicional sugiere realizar excursiones temprano, las condiciones actuales de 2026 son tan volátiles que los expertos sugieren evitar por completo las zonas de riesgo hasta que el termómetro descienda significativamente.

Recuerde

Las formaciones rocosas y las pendientes poco profundas actúan como los primeros puntos de ruptura, por lo que el Centro de Información de Avalanchas de Colorado insta a buscar terrenos planos o áreas sombreadas si se detecta humedad excesiva en el suelo.

La vigilancia constante de los reportes climáticos y el respeto a las restricciones de acceso salvarán vidas en una temporada marcada por la inestabilidad atmosférica.

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