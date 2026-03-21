¿Por qué tu cheque de impuestos llegó incompleto? El motivo legal del IRS que pocos conocen

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Rentas Internas (IRS) aplica un mecanismo de compensación denominado "refund offset" para liquidar deudas pendientes de los contribuyentes mediante la retención de sus reembolsos anuales.

Esta medida, ejecutada por la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro, se activa automáticamente cuando existen compromisos financieros no resueltos, como el impago de impuestos federales de años previos, cuotas atrasadas de manutención infantil o préstamos estudiantiles en mora.

Durante este ciclo fiscal de 2026, las autoridades han enfatizado que el dinero no desaparece, sino que se redirige de forma directa para sanear obligaciones estatales y federales que el ciudadano evadió o acumuló anteriormente.

Cómo evitarlo

Para evitar sorpresas desagradables al consultar la herramienta oficial “Where’s my refund?”, resulta importante verificar el estado de cuenta en línea del IRS antes de formalizar la declaración según detalla El Cronista.

Aunque el procesamiento electrónico suele completarse en un periodo de 21 días, la existencia de errores en el cálculo de ingresos o la reclamación indebida de créditos fiscales puede activar revisiones de seguridad que retrasen o reduzcan el depósito final.

Otros casos

Los contribuyentes que recibieron pagos en exceso por beneficios de desempleo también integran la lista de personas que verán una disminución en su pago este año, ya que el sistema prioriza la recuperación de fondos públicos sobre el desembolso individual.

La transparencia en los datos reportados y la consulta previa de notificaciones oficiales permiten que el usuario mantenga el control sobre su planificación financiera.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube