California le otorga “libertad” a menores de 14 años: así funciona la ley de emancipación temprana

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La ley de California permite que los adolescentes a partir de los 14 años obtengan su independencia legal mediante un proceso judicial que los libera de la custodia parental.

Esta normativa exige que el menor demuestre su capacidad para gestionar recursos financieros propios, cuente con un ingreso legal suficiente y viva fuera del hogar de sus padres con el consentimiento de estos.

Al obtener la declaración de emancipación, el joven adquiere la facultad de firmar contratos, elegir su residencia y administrar sus bienes, aunque mantiene obligaciones escolares y restricciones de edad para votar o consumir alcohol.

Procedimiento

El sistema judicial otorga este estatus únicamente si el solicitante prueba que la medida resulta beneficiosa para su bienestar y desarrollo personal según detalla El Cronista.

Es importante destacar que la emancipación extingue la obligación de manutención por parte de los progenitores, convirtiendo al menor en el único responsable de sus deudas y compromisos legales.

Solución

De este modo, la legislación busca ofrecer una salida jurídica a jóvenes con madurez comprobada, sin que esto signifique una ruptura total con las leyes que protegen a la infancia en el estado.

Este mecanismo transforma la dinámica familiar y otorga una autonomía técnica antes de los 18 años, permitiendo que el adolescente gestione su vida laboral y académica sin autorización de tutores.

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