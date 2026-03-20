Clima en Miami para este fin de semana: frente frío trae éste pronóstico

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Gracias a la llegada de un frente frío será empujada la nubosidad y la humedad hacia el océano Atlántico, lo que resultará en condiciones secas y temperaturas mínimas que oscilarán entre los 14°C y 16°C. Aunque este viernes hubo algunas lluvias, la atmósfera se estabilizará a partir de esta noche.

Pronóstico detallado para el fin de semana

Prepárate para disfrutar de días soleados y noches frescas en Miami:

Sábado 21 de marzo: se espera un cielo totalmente despejado. La temperatura máxima alcanzará los 27°C , mientras que la mínima bajará hasta los 14°C , ideal para actividades al aire libre.

Domingo 22 de marzo: persistirá el buen tiempo con un ligero ascenso térmico, llegando a una máxima de 28°C. Una brisa del noreste refrescará el ambiente durante el día.

Inicio de la próxima semana

La estabilidad se extenderá hasta el lunes 23 de marzo. El inicio de la semana laboral será seco y con cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán entre una máxima de 28°C y una mínima de 16°C, consolidando el retiro de las lluvias en el área metropolitana.

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