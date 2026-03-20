Cinco estados de EEUU imponen multas por falta de seguro médico: conoce los detalles de la ley

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de salud en Estados Unidos (EEUU) ya no aplica una multa a nivel federal para quienes carecen de protección médica. Sin embargo, diversas administraciones estatales mantienen vigente el denominado "pago de responsabilidad compartida" para equilibrar los costos de los servicios.

Esta medida incentiva que las personas sanas adquieran planes de salud y reduzcan así los gastos generales de la red hospitalaria. Las autoridades locales cobran estas penalizaciones de manera directa al momento de procesar la declaración de impuestos anual de cada contribuyente.

La consultora Daniel A. White & Associates confirma que 5 estados te penalizan si no tienes seguro médico en 2026 con montos que superan los 2.800 dólares por familia. Según indica que California, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y el Distrito de Columbia aplican estos cargos.

¿Cuánto cuesta la penalización por falta de seguro médico en estos estados?

En California, los adultos sin cobertura médica pagan desde 950 dólares, mientras que la sanción por cada menor de edad asciende a 475 dólares. Por su parte, en Nueva Jersey la multa mínima inicia en 695 dólares por individuo, cifra que aumenta según el nivel de ingresos anuales.

Massachusetts limita el cobro basándose en el costo de los planes básicos disponibles en su mercado estatal de seguros. En Rhode Island y Washington D.C., las autoridades calculan el monto mediante un porcentaje del ingreso familiar o una tarifa fija mensual por cada integrante.

Kiersten DeFluri, especialista en Medicare, asegura que estas sanciones resultan bastante elevadas para el presupuesto de un hogar promedio. El objetivo de los gobiernos estatales radica en movilizar a la población hacia los mercados de seguros locales para evitar crisis financieras personales.

¿Qué recomendaciones dan especialista sobre el tema de seguro médico?

Expertos en contabilidad advierten que pagar la multa y enfrentar un gasto médico imprevisto resulta mucho más costoso que contratar una póliza. Miklos Ringbauer, fundador de MiklosCPA Inc., señala que una sola visita al médico más la penalización excede el valor de un seguro básico.

Los ciudadanos cuentan con opciones accesibles como los planes de nivel bronce o la cobertura catastrófica para cumplir con el requisito legal. Muchos especialistas sugieren destinar el monto de la posible multa hacia el pago de una prima mensual que ofrezca beneficios reales de salud.

Existen subsidios estatales que reducen significativamente el costo de las pólizas tras los cambios en las ayudas federales de la era post-pandemia. Aprovechar estos incentivos económicos permite que las familias obtengan protección sin afectar de manera drástica sus ahorros o ingresos mensuales disponibles.

¿Cómo evitar una penalizan si no tienes seguro médico?

Para eludir estas cargas financieras, los contribuyentes deben obtener un seguro que cumpla con los requisitos mínimos de cobertura estatal. La otra vía consiste en calificar para una exención legal basada en dificultades económicas extremas o ingresos por debajo del umbral de pobreza.

También existen excepciones para quienes sufren periodos cortos sin cobertura, generalmente menores a tres meses consecutivos durante el año fiscal. Es fundamental documentar estas situaciones ante la oficina de impuestos local para evitar el cobro automático de la penalización por incumplimiento.

Analistas aconsejan revisar los mercados locales de seguros antes del cierre del periodo de inscripción abierta para asegurar un plan compatible. Mantener una cobertura activa garantiza la tranquilidad familiar y protege el patrimonio frente a las políticas de recaudación de estos cinco territorios.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube