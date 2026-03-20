Atención Chicago: calles cerradas y aviso de remolque por el Bank of América Shamrock Shuffle (22 de marzo)

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La emblemática celebración deportiva del Día de San Patricio, la Bank of America Shamrock Shuffle, regresa al corazón de Chicago este domingo 22 de marzo de 2026.

Si usted vive en el área metropolitana, trabaja en el centro o planea visitar la ciudad, es fundamental que conozca el plan de cierres viales para evitar retrasos, multas y, sobre todo, el costoso remolque de su vehículo.

Este evento, que incluye la tradicional carrera de 5 millas y la caminata de 2 millas, transforma gran parte del Loop en un circuito festivo.

Sin embargo, la logística requiere restricciones vehiculares estrictas que comienzan días antes de la carrera.

Cronograma de cierres principales

Para este 2026, las autoridades han confirmado el siguiente calendario de restricciones:

Zonas de preparación (Cierre activo prolongado): Balbo Drive , desde Columbus Drive hasta DuSable Lake Shore Drive, se encuentra cerrada desde el lunes pasado y permanecerá inaccesible hasta el miércoles 25 de marzo .

, desde Columbus Drive hasta DuSable Lake Shore Drive, se encuentra cerrada desde el lunes pasado y permanecerá inaccesible hasta . Restricción en Grant Park: el acceso vehicular a Grant Park estará cerrado desde las 6:00 a.m. del sábado 21 hasta las 2:00 p.m. del domingo 22.

el acceso vehicular a Grant Park estará cerrado desde las 6:00 a.m. del sábado 21 hasta las 2:00 p.m. del domingo 22. Cierres del circuito (Domingo 22): la mayoría de las calles del recorrido cerrarán a las 7:30 a.m. y se estima que reabran progresivamente a partir de las 11:30 a.m., conforme el Departamento de Policía de Chicago garantice la seguridad de los últimos corredores.

Logística: Los tiempos de reapertura de calles suelen ser dinámicos. Aunque el aviso oficial indica las 11:30 a. m., calles como Columbus Drive suelen abrir más tarde debido al desmontaje de la meta.

Lista de calles afectadas (Cierres el domingo)

Si circula por estas vías el domingo por la mañana, deberá buscar rutas alternas:

Columbus Dr. (Roosevelt Rd. a Grand Ave.)

(Roosevelt Rd. a Grand Ave.) Grand Ave. (Columbus Dr. a State St.)

(Columbus Dr. a State St.) State St. (Grand Ave. a Wacker Dr. y de Washington Blvd. a Jackson Blvd.)

(Grand Ave. a Wacker Dr. y de Washington Blvd. a Jackson Blvd.) Wacker Dr. (State St. a Washington Blvd.)

(State St. a Washington Blvd.) Washington Blvd. (Wacker Dr. a State St.)

(Wacker Dr. a State St.) Jackson Blvd. (State St. a Franklin St.)

(State St. a Franklin St.) Franklin St. (Jackson Blvd. a Harrison St.)

(Jackson Blvd. a Harrison St.) Harrison St. (Franklin St. a Michigan Ave.)

(Franklin St. a Michigan Ave.) Michigan Ave. (Harrison St. a Roosevelt Rd.)

(Harrison St. a Roosevelt Rd.) Roosevelt Rd. (Michigan Ave. a Columbus Dr.)

Alerta de remolque: evite gastos innecesarios

Para nuestra comunidad, es vital recordar que las zonas de "No Parking" son estrictas.

A partir de la 1:00 a.m. del domingo 22 de marzo, cualquier vehículo estacionado en las rutas de la carrera será multado y trasladado por la grúa a los depósitos municipales.

Recuperar un vehículo remolcado en Chicago puede costar cientos de dólares en multas y tarifas de almacenamiento.

Guía de servicio útil para residentes y visitantes

Uso del transporte público (CTA): debido a los cortes en el Loop, la mejor opción para desplazarse este domingo es el tren (Líneas Roja, Azul, Marrón y Verde).

Si utiliza autobuses, verifique la aplicación Ventra o el sitio web de la CTA, ya que muchas rutas que cruzan Michigan Ave. y State St. tendrán desvíos significativos.

Acceso a hospitales y emergencias: si bien las calles están cerradas al tráfico general, los servicios de emergencia tienen rutas de acceso prioritarias.

Si tiene una cita médica en el área del centro, se recomienda salir con al menos 45 minutos de antelación.

¿Dónde está mi auto? Si su vehículo fue remolcado, puede llamar al 311 o visitar el sitio web oficial de la Ciudad de Chicago (Find My Car) para localizar en qué depósito se encuentra.

Es necesario tener a mano el número de placa y el VIN del auto.

Trabajadores de Delivery/Gig Economy: si usted trabaja en plataformas como Uber, DoorDash o Lyft, evite aceptar pedidos con entrega en el Loop entre las 7:00 a.m. y el mediodía, ya que el acceso a edificios residenciales dentro del circuito será casi imposible en vehículo.

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