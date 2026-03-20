Conmoción en ICE: muere joven mexicano de 19 años en centro de detención de Florida

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La crisis en los centros de detención migratoria de Estados Unidos suma una nueva tragedia que ha encendido las alarmas diplomáticas entre México y Washington.

Se confirmaron los detalles del fallecimiento de Royer Pérez-Jiménez, un joven mexicano de apenas 19 años, mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida.

Este caso eleva a 13 el número de muertes en centros de detención en lo que va del año, intensificando las críticas de organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones de vida y salud mental dentro de estas instalaciones.

Detalles del suceso en el Condado de Glades

El fallecimiento ocurrió el pasado 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Moore Haven, Florida. Según el reporte oficial de ICE:

El hallazgo: Un agente encontró a Pérez-Jiménez "inconsciente" en su habitación.

Primeros auxilios: El personal del centro realizó maniobras de reanimación y solicitó asistencia médica de emergencia, pero no lograron salvarlo.

Causa probable: ICE investiga el hecho como un "presunto suicidio", señalando que el joven no había manifestado problemas de salud mental durante su evaluación de ingreso.

Reacción del Gobierno de México

La Cancillería mexicana ha reaccionado con firmeza, exigiendo una investigación "pronta y exhaustiva" para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

Asistencia Consular: El Consulado de México en Miami ya visitó el centro de detención y se encuentra en contacto con la familia del joven para brindar apoyo legal y gestiones de repatriación.

Solicitud de Informes: México ha pedido formalmente toda la documentación médica y los reportes de vigilancia del centro para determinar si hubo negligencia en el cuidado del detenido.

Un sistema bajo la lupa: 44 muertes en el actual mandato

La organización Detention Watch Network expresó su profunda consternación, señalando que la expansión del sistema de detención durante la administración actual está teniendo un costo humano alarmante.

Periodo Muertes bajo custodia de ICE Total Año 2026 (a la fecha) 13 personas Total Segundo Mandato Trump 44 personas

“Bajo la masiva expansión del sistema de detención, la pérdida de vidas bajo la custodia de ICE ha sido realmente preocupante”, denunció la organización en un comunicado oficial.

Perfil del detenido

Royer Pérez-Jiménez había sido arrestado el 22 de enero en el condado de Volusia por cargos de fraude por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad.

A finales de febrero fue transferido a la custodia de ICE para iniciar su proceso de deportación, permaneciendo menos de un mes en el centro de Glades antes de su fallecimiento.

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