El Congreso de EEUU busca prohibir operativos de ICE durante el Mundial: ¿Habra detenciones en los estadios?

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‎El máximo torneo de fútbol del planeta genera una movilización humana sin precedentes que pone a prueba la logística de las ciudades anfitrionas. Los congresistas estadounidenses buscan garantizar un entorno de confianza para que los visitantes internacionales asistan a los encuentros sin temor a controles sorpresivos.

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‎La presión política aumenta debido a la proximidad del evento, el cual compartirá sedes con México y Canadá bajo un esquema de seguridad compartida. La protección de los derechos humanos de los asistentes figura como la prioridad principal en la agenda de los promotores de estas nuevas restricciones.

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‎La congresista Nellie Pou confirma que el Congreso de Estados Unidos (EEUU) debate frenar a ICE en la Copa Mundial 2026 mediante la denominada "Ley para Salvar la Copa Mundial". Según el Excelsior, detalla la intención de prohibir operativos en un radio de una milla alrededor de los estadios y festivales.

¿Qué leyes integran el plan del Congreso de EEUU?

‎La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de los representantes LaMonica McIver y Eric Swalwell para crear un perímetro legal restrictivo en las zonas clave. Además de los estadios, la medida prohíbe el uso de recursos federales para actividades de control migratorio civil en los sistemas de transporte público.

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‎LaMonica McIver presentó una iniciativa complementaria que impide la participación de agencias policiales locales en acuerdos de colaboración con las autoridades migratorias durante el torneo. Estas tres leyes buscan blindar el acceso a los recintos deportivos y garantizar una movilidad fluida para todos los hinchas.

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‎La restricción aplicaría durante la totalidad de la competencia y no solamente en los días donde ruede el balón en las canchas estadounidenses. El objetivo central reside en evitar que las tácticas de vigilancia interfieran con la celebración del deporte rey y empañen la imagen internacional del país anfitrión.

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‎¿Por qué existe tensión por el debate frenar a ICE?

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‎El debate ocurre tras incidentes recientes en Minnesota donde agentes federales abatieron a dos civiles, lo que elevó las alarmas sobre el alcance de estas fuerzas. Durante una audiencia reciente, Nellie Pou cuestionó al director interino de la agencia, Todd Lyons, sobre la suspensión de operaciones en zonas sensibles.

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‎Lyons defendió la necesidad de mantener la actuación del organismo y evitó comprometerse a detener las labores de control migratorio durante la cita mundialista. Esta postura genera incertidumbre entre las organizaciones civiles, quienes reportaron presencia de agentes migratorios en estadios durante el pasado Mundial de Clubes.

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‎A falta de menos de 90 días para el inicio del certamen, la falta de certeza sobre el alcance de las operaciones del Servicio de Inmigración preocupa a los organizadores. El estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey, recibirá la gran final, lo que convierte a esa zona en el epicentro de la presión política actual.

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¿Cuál es el objetivo de frenar a ICE en la Copa Mundial 2026?



‎‎Los legisladores aclaran que su propuesta no busca eliminar las funciones de seguridad pública necesarias para proteger a la masa de aficionados. La intención real es separar las labores de vigilancia antiterrorista de las acciones coercitivas dirigidas contra la población migrante que asiste a los partidos.

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‎El Departamento de Seguridad Nacional niega la existencia de planes para realizar acciones de control masivo en los alrededores de las sedes deportivas oficiales. Sin embargo, la desconfianza persiste debido a los antecedentes de operativos en espacios públicos transitados que ocurrieron en años anteriores en diversas ciudades.

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‎Garantizar condiciones seguras para los 104 partidos del torneo representa un desafío diplomático de alto nivel para la administración actual del país. El desenlace de esta batalla legislativa definirá el clima de hospitalidad que Estados Unidos ofrecerá al mundo durante el verano futbolístico que se aproxima.

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