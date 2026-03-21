Cómo identificar sitios web falsos de migración y proteger tu estatus legal en EEUU

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Este mes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y agencias internacionales como la CBSA en Canadá han notado un aumento preocupante en los casos de suplantación de identidad.

Los delincuentes están enviando correos electrónicos y mensajes de texto que parecen venir directamente del gobierno, utilizando logotipos oficiales y un tono urgente para presionar a las víctimas.

Una de las tácticas más inquietantes que se han reportado en las últimas semanas es el uso de la clonación de voz mediante inteligencia artificial.

Los estafadores están haciendo llamadas telefónicas imitando la voz de oficiales de migración o abogados conocidos, exigiendo pagos inmediatos bajo la amenaza de una deportación inminente o la cancelación de trámites actuales.

El fraude de la "Ley de Ajuste" y promesas de Green Card

Las autoridades han desmentido los rumores que han estado circulando en redes sociales sobre supuestas nuevas leyes, como la engañosa "Ley de Ajuste Venezolano" o las extensiones automáticas de permisos de trabajo (PGWP), que prometen una Residencia Permanente (Green Card) sin que se cumplan los requisitos legales.

Estas campañas suelen apuntar a comunidades vulnerables, pidiendo depósitos de dinero a través de aplicaciones como Zelle, transferencias bancarias o tarjetas de regalo para "reservar un lugar".

Cómo Identificar una estafa migratoria: guía de protección

Para protegerse de estos delitos, es crucial que los solicitantes se mantengan alerta y sigan estas recomendaciones clave:

Verifique el dominio: Los sitios web oficiales del gobierno de Estados Unidos siempre terminan en .gov. Desconfíe de aquellos que usan .com, .net o .org y que intentan parecer oficiales.

Pagos oficiales: El gobierno nunca le pedirá que pague tarifas por teléfono, ni mediante tarjetas de regalo, Bitcoin o aplicaciones de transferencia de dinero instantáneo.

Desconfíe de las "Garantías": Ningún abogado o consultor puede garantizar un resultado positivo o "acelerar" un trámite a través de contactos internos. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea un fraude.

Formularios Gratuitos: Todos los formularios oficiales de USCIS son gratuitos y se pueden descargar directamente desde su sitio web. No pague solo por obtener un papel en blanco.

¿Qué hacer si sospechas de un fraude?

Si tú o un familiar han sido contactados por alguien que parece sospechoso, las autoridades recomiendan no compartir información personal y reportar el incidente de inmediato.

En Estados Unidos, puedes denunciarlo a la Comisión Federal de Comercio (FTC) o enviar correos electrónicos sospechosos al buzón de abusos de USCIS.

La prevención es tu mejor aliada. Mantente informado a través de fuentes oficiales y recuerda que un error en tu proceso migratorio por culpa de un fraude no solo puede costarte dinero, sino también la oportunidad de quedarte legalmente en el país.

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