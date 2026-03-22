¿Dónde compra la clase media en EEUU? Las tres tiendas que dominan el presupuesto de $60.000 a $100.000

Suscríbete a nuestros canales

En 2026, un año marcado por la adopción masiva de la inteligencia artificial y una economía en forma de "K", el grupo de ingresos medios —aquellos que ganan entre $60.000 y $100.000 al año— ha cambiado drásticamente sus hábitos de consumo.

Lejos de ser leales a las marcas, este grupo ahora se enfoca en el valor estratégico y en la experiencia digital.

A continuación, exploramos los destinos minoristas que están dominando el presupuesto de este motor económico estadounidense.

El dominio de los "Gigantes del Valor": Walmart y Amazon entre la clase media de EEUU

Para la clase media de 2026, la eficiencia es lo más importante. Según el informe ConsumerWise de McKinsey (marzo de 2026), el 62% de los consumidores utiliza herramientas de IA para comparar precios y reseñas antes de hacer una compra. Esta tendencia ha consolidado a Amazon y Walmart como los destinos preferidos.

Walmart ha logrado atraer a este segmento no solo por sus precios bajos, sino también por su sólido ecosistema omnicanal. Datos de la National Retail Federation (NRF) muestran que las ventas de ropa en Walmart han crecido rápidamente, superando a las tiendas departamentales tradicionales, ya que los hogares de ingresos medios buscan "básicos de calidad" en lugar de moda pasajera.

El fenómeno de las "Tiendas de a Dólar" para presupuestos de $100.000

Uno de los hallazgos más sorprendentes de este año es cómo los consumidores con ingresos cercanos a los $100.000 están optando por tiendas de descuento.

Según el Consumer Trends Tracker de Dunnhumby, las tiendas de dólar han logrado una impresionante penetración de mercado del 42%.

Dollar Tree: Se ha convertido en un lugar habitual para comprar artículos de limpieza y snacks, especialmente después de ampliar su gama de productos a precios de $3 y $5.

Aldi: Esta cadena de supermercados alemana sigue ganando popularidad en este sector gracias a su modelo de marcas propias, que ofrecen calidad premium a precios más bajos.

Esta estrategia es clave ante la inflación residual que menciona NIQ (NielsenIQ) en su análisis de 2026.

Bienestar y hogar: el gasto discrecional inteligente de la clase media en EEUU

Aunque el gasto en áreas esenciales como la salud y los servicios públicos ha ido en aumento, los hogares con ingresos entre $60.000 y $100.000 muestran una notable resistencia en su gasto discrecional.

Según un informe de TD Economics, a pesar de que la brecha económica se está ampliando, este grupo se beneficia de devoluciones de impuestos y de una situación financiera más estable.

Mejoras del hogar: Tiendas como The Home Depot y Lowe’s están viendo un flujo constante de clientes de este segmento, que prefieren invertir en el mantenimiento de sus propiedades como una forma de asegurar su inversión.

Cuidado Personal: Ulta Beauty se destaca en 2026 al ofrecer experiencias en tienda que atraen a aquellos compradores que buscan un "lujo asequible", logrando un crecimiento en ventas del 5.8% en tiendas comparables.

La irrupción de TikTok Shop y el comercio social

No se puede hablar del panorama minorista sin mencionar el auge de TikTok Shop. Lo que comenzó como una plataforma para la Generación Z se ha expandido en 2026 hacia los Millennials y la Generación X de ingresos medios.

La posibilidad de descubrir productos virales y comprarlos al instante ha reducido el tráfico en los centros comerciales tradicionales, inclinando la balanza hacia el comercio social.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube