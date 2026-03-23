Antiguo tren para carga se habilita para pasajeros entre Carolina del Norte y Virginia: estas serían las tarifas

Suscríbete a nuestros canales

El proyecto de expansión ferroviaria en el sureste de Estados Unidos ha recibido una actualización logística clave con la compra de la "Línea S". Esta infraestructura, que hasta ahora funcionaba únicamente para el traslado de carga pesada, será transformada para albergar servicios de pasajeros.

La integración de esta vía permitirá una conexión más directa y rápida entre las capitales de Carolina del Norte y Virginia, eliminando el desvío actual que obligaba a los trenes a bajar hasta Selma antes de retomar la ruta hacia el norte.

Reducción de distancias y mayor velocidad

La habilitación de esta línea de mercancías para el uso civil representa un recorte de más de 48 kilómetros en el trayecto tradicional. Según los informes técnicos del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT), las mejoras en la vía permitirán que los convoyes alcancen velocidades de hasta 177 kilómetros por hora. Esta optimización reducirá los tiempos de viaje entre una y dos horas, permitiendo que el recorrido entre Raleigh y Richmond se complete en un tiempo estimado de dos horas y media.

Restitución de fondos y cronograma operativo

Tras un periodo de incertidumbre financiera, el proyecto recuperó el mes pasado los fondos federales necesarios para su ejecución. El plan de trabajo establece que el primer tramo de servicio, que conectará Raleigh con Wake Forest, entrará en funcionamiento a principios de la década de 2030. Posteriormente, la línea se extenderá por Henderson y Petersburg hasta culminar en Richmond, facilitando además el acceso hacia Washington D.C. en aproximadamente cuatro horas.

Estaciones y centros poblados cubiertos

El servicio de pasajeros sobre la antigua vía de mercancías contará con paradas clave en su recorrido hacia el norte. Las estaciones principales y los centros de influencia son:

Raleigh: Punto de origen y principal centro de empleo gubernamental y tecnológico.

Punto de origen y principal centro de empleo gubernamental y tecnológico. Wake Forest: Zona residencial de rápido crecimiento y sede de centros educativos.

Zona residencial de rápido crecimiento y sede de centros educativos. Henderson: Centro regional de servicios en el norte de Carolina del Norte.

Centro regional de servicios en el norte de Carolina del Norte. Petersburg: Nodo de conexión histórica y logística en Virginia.

Nodo de conexión histórica y logística en Virginia. Richmond: Destino final, centro administrativo y financiero de Virginia.

Costo de boletos y puntos de venta

Debido a que el proyecto se encuentra en fase de desarrollo de infraestructura y recuperación de fondos federales, los precios finales de los boletos aún no han sido fijados por el Departamento de Transporte. Sin embargo, se estima que seguirán el esquema tarifario de Amtrak, que opera las líneas de pasajeros en la región. El precio estimado basado en rutas similares de corta y media distancia, los boletos podrían oscilar entre los 25 y 60 dólares ya que conectará dos estados distintos que estan a una distancia aproximada de 160 km (Carolina del Norte y Virginia).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube