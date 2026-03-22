Emiten "Bandera Roja para incendios" en estos estados de EEUU por calor extremo y ráfagas de viento caliente

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El reporte de la NOAA para la semana del 23 de marzo de 2026 describe una situación sin precedentes en la que se han roto más de 400 récords de temperatura en todo el país.

Un sistema de alta presión extremadamente lento está atrapando aire caliente sobre el Suroeste y las Grandes Llanuras, provocando que ciudades del desierto experimenten valores que superan los 40 °C, cifras que normalmente solo se observan durante el verano.

Registros extremos en el Suroeste y Centro

Los termómetros han alcanzado niveles críticos en varios estados, marcando hitos históricos para el mes de marzo:

Arizona: En la zona de Martinez Lake se registró la temperatura más alta del país para este mes con 43,3 °C. Phoenix alcanzó los 41,1 °C, siendo el día de 38 °C o más temprano en toda su historia.

En la zona de Martinez Lake se registró la temperatura más alta del país para este mes con 43,3 °C. Phoenix alcanzó los 41,1 °C, siendo el día de 38 °C o más temprano en toda su historia. California: Localidades como Indio y Palm Springs han mantenido máximas constantes de entre 40,5 °C y 41,6 °C. Incluso San Francisco igualó su récord mensual con 29 °C.

Localidades como Indio y Palm Springs han mantenido máximas constantes de entre 40,5 °C y 41,6 °C. Incluso San Francisco igualó su récord mensual con 29 °C. Nevada: Las Vegas reportó 37,2 °C, superando ampliamente sus registros previos para estas fechas.

Las Vegas reportó 37,2 °C, superando ampliamente sus registros previos para estas fechas. Grandes Llanuras: La ola de calor se ha desplazado hacia el centro, con Kansas City y North Platte alcanzando los 33,3 °C, mientras que en Midland, Texas, el termómetro marcó 36,6 °C.

Alertas de "Bandera Roja" y riesgo de incendios

Debido a la combinación de calor extremo y baja humedad, la NOAA ha emitido Alertas de Bandera Roja (Red Flag Warnings) en los siguientes estados:

Kansas y Oklahoma: Se esperan ráfagas de viento de hasta 72 km/h con una humedad relativa que podría caer al 5%, creando condiciones críticas para la propagación de incendios.

Se esperan ráfagas de viento de hasta 72 km/h con una humedad relativa que podría caer al 5%, creando condiciones críticas para la propagación de incendios. Colorado y Wyoming: Las temperaturas en zonas como Cheyenne han llegado a los 28,3 °C, acelerando el deshielo y secando la vegetación.

Las temperaturas en zonas como Cheyenne han llegado a los 28,3 °C, acelerando el deshielo y secando la vegetación. Nebraska y Iowa: El Servicio Meteorológico Nacional advierte que cualquier chispa podría generar incendios incontrolables debido a los suelos inusualmente secos.

"El calor está provocando un derretimiento acelerado de la nieve en las montañas. Aunque el aire se siente cálido, el agua de los ríos sigue estando peligrosamente fría, lo que genera un riesgo adicional para quienes intenten refrescarse", advirtió Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

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