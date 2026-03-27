Houston aumenta las tarifas del servicio de agua: los nuevos cobros rigen a partir del 1 de abril

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La gestión del recurso hídrico en Texas enfrenta desafíos financieros significativos debido al crecimiento poblacional constante y la inflación económica. Las autoridades municipales sostienen que el mantenimiento de las plantas de tratamiento requiere una inversión sostenida y planificada.

Los ciudadanos deben preparar sus presupuestos mensuales para absorber este cambio en los costos de los servicios básicos residenciales. El impacto variará según el nivel de consumo de cada hogar y la categoría de cliente registrada en el sistema.

El Departamento de Obras Públicas confirma aumentos en las facturas de agua a partir del 1 de abril de 2026. Además, detalla que este ajuste del 7.87% combina el índice de inflación local con una actualización tarifaria aprobada hace cinco años.

¿Por qué se aplica este incremento en Houston?

La ciudad aplica este incremento como parte de un plan escalonado que el Ayuntamiento adoptó originalmente en el año 2021. Houston Public Works indica que los fondos adicionales aseguran el cumplimiento de compromisos financieros y sostienen la infraestructura crítica de la metrópoli.

El nuevo cuadro tarifario surge del estudio denominado Water & Wastewater Cost of Service Rate, el cual establece una actualización fija del 6.5%. A esta cifra se suma el 1.37% correspondiente a la inflación actual para determinar el cobro final al usuario.

Sin embargo, la medida genera divisiones dentro del Concejo Municipal por el impacto directo en el bolsillo de las familias trabajadoras. La concejal Amy Peck votó en contra de la resolución al considerar que existen otras vías de financiamiento para las reparaciones.

¿Cómo será el impacto del aumente del servicio?

Los nuevos montos exactos aparecerán publicados el primer día del mes en el portal oficial de servicios de agua de la ciudad. Los usuarios pueden ingresar a www.HoustonWaterBills.org para consultar el estimado de su próximo recibo y ajustar su consumo de manera eficiente.

La oficina de la concejal Peck alienta a la ciudadanía a comunicar sus dudas o inquietudes sobre los procesos de facturación vigentes. Para una atención directa y personalizada, el servicio de atención al cliente dispone de la línea telefónica 713-371-1400 durante el horario laboral.

Es fundamental que los residentes revisen sus instalaciones internas para detectar fugas que puedan disparar el costo final tras el aumento. Un pequeño goteo en las tuberías representará un gasto mucho mayor bajo el nuevo esquema de precios que entra en vigor.

¿Qué sectores abarca el ajuste de la tarifa en Houston?

El ajuste incluye tanto el suministro de agua potable como el tratamiento de aguas residuales en todas las zonas del área metropolitana. El crecimiento acelerado de Houston exige plantas de tratamiento modernas que cumplan con los estándares ambientales de calidad y seguridad estatal.

Obras Públicas recuerda que estos fondos permiten adquirir materiales químicos esenciales y retener al personal técnico calificado que opera el sistema. Sin estos recursos, la ciudad pondría en riesgo la continuidad del servicio básico para millones de habitantes y comercios locales.

Tome las previsiones necesarias antes de que finalice marzo para evitar sorpresas desagradables en sus finanzas personales durante el próximo trimestre. La transparencia informativa permite que cada hogar tome decisiones responsables sobre el uso de este recurso vital en la comunidad tejana.

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