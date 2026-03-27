Cuatro eventos paralizan las principales vías de Miami: conoce las rutas alternativas

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El área metropolitana enfrenta este viernes la jornada de movilidad más compleja del año debido a una agenda saturada de actividades multitudinarias. Desde las primeras horas de la tarde, el flujo vehicular muestra señales de saturación en las conexiones entre el centro y la playa.

Los residentes y trabajadores de la ciudad deben anticipar retrasos significativos en sus traslados habituales por el condado de Miami-Dade. La aglomeración de personas en sectores específicos transforma las avenidas principales en estacionamientos improvisados que afectan el ritmo comercial de la zona.

El Departamento de Policía de Miami emite una alerta de tráfico, por 4 eventos masivos en Miami con cierres simultáneos este 27 de marzo. Además, las autoridades detallan que la combinación del festival Ultra, el concierto de Maná, el Opening Day de los Marlins y un foro internacional restringirá el paso.

¿Qué zonas sufren por la alerta de tráfico en Miami?

El Ultra Music Festival regresa a Bayfront Park y provoca el cierre total de varios tramos de Biscayne Boulevard para recibir a miles de fanáticos. Apenas a media milla de distancia, la banda mexicana Maná se presenta en el Kaseya Center, lo que duplica la carga de peatones y automóviles.

En la Pequeña Habana, los Marlins de Miami celebran su Opening Day en el loanDepot Park con una asistencia que supera los 30.000 espectadores. Esta actividad deportiva satura las calles residenciales aledañas y complica el acceso a las rutas alternativas que suelen usar los conductores locales.

Por si fuera poco, la presencia del expresidente Trump en un foro internacional en el Faena Hotel genera cierres intermitentes hacia Miami Beach. La comitiva de seguridad oficial restringe el paso en los puentes que conectan la ciudad con la zona hotelera durante gran parte del día.

¿Cómo evitar ser víctima del embotellamiento en Miami?

Los oficiales de tránsito sugieren encarecidamente el uso del Metromover y el Metrorail para desplazarse hacia el epicentro de los eventos en el Downtown. Estos sistemas ferroviarios permiten evadir los cuellos de botella que se forman en las rampas de salida de la autopista I-95 y el Dolphin Expressway.

Las aplicaciones de navegación en tiempo real resultan vitales para identificar las calles con menor congestión antes de iniciar cualquier trayecto por la ciudad. La planificación anticipada reduce la frustración de los conductores y ayuda a mantener despejadas las vías de emergencia para las unidades de rescate.

El uso de bicicletas o servicios de transporte compartido también representa una alternativa inteligente para quienes asisten a los conciertos o al estadio. Estas opciones disminuyen la demanda de espacios de estacionamiento, los cuales alcanzan tarifas exorbitantes debido a la alta concurrencia de este viernes.

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