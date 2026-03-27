Ayudas para inmigrantes en California: los tres programas que puedes solicitar este 2026

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California sigue siendo uno de los estados con la red de seguridad más amplia para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos.

Sin embargo, el panorama para 2026 trae consigo cambios importantes en temas de salud y alimentación, gracias a nuevas normativas tanto estatales como federales.

Programas de asistencia para inmigrantes disponibles en California este 2026

A continuación, te presentamos los programas más relevantes que están en vigor, junto con sus requisitos y las actualizaciones clave que necesitas conocer para este año, basados en información oficial del Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) y el Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS).

Medi-Cal: Cambios en la cobertura de salud

Históricamente, California ha ampliado Medi-Cal para incluir a adultos sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, se implementará un congelamiento en las nuevas inscripciones para ciertos adultos indocumentados.

¿Quiénes mantienen el beneficio?

Los adultos de 19 años o más que ya estaban inscritos en Medi-Cal de "alcance completo" antes del 31 de diciembre de 2025 podrán seguir disfrutando de su cobertura, siempre que realicen su renovación anual.

Nuevos solicitantes: Aquellos adultos indocumentados que soliciten por primera vez después del 1 de enero de 2026 solo podrán acceder a Medi-Cal de alcance restringido, que cubre emergencias.

Excepciones: Los menores de 18 años y las personas embarazadas seguirán siendo elegibles para la cobertura completa, sin importar su estatus.

CalFresh y el Programa de Asistencia Alimentaria (CFAP)

El acceso a los cupones de alimentos también está pasando por una transición. Según el CDSS, a partir del 1 de abril de 2026, ciertos grupos que antes cumplían con los requisitos bajo las normas estatales experimentarán cambios:

Restricciones federales: Debido a legislaciones recientes (como la H.R. 1), algunos inmigrantes con estatus legal (refugiados, asilados o personas con parole) podrían perder su elegibilidad para CalFresh, a menos que cambien su estatus a Residente Permanente Legal (LPR).

Alternativa estatal: California sigue promoviendo el Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP) para ayudar a aquellos que quedan fuera del programa federal, aunque se aconseja verificar la disponibilidad de fondos locales en su condado.

Programa de Asistencia Monetaria para Inmigrantes (CAPI)

El Programa de Asistencia Monetaria para Inmigrantes (CAPI) sigue siendo un recurso esencial para aquellos inmigrantes que, debido a su estatus migratorio, no pueden acceder al Seguro Social Suplementario (SSI).

Aquí están los requisitos principales para 2026:

Residencia: Debes vivir en California.

Edad o discapacidad: Necesitas tener 65 años o más, ser ciego o contar con una discapacidad certificada.

Situación migratoria: Debes ser considerado un "extranjero calificado" según las normas del CDSS.

Límites financieros: Tus recursos deben estar por debajo de $2,000 si eres individual o $3.000 si eres parte de una pareja.

Es importante mencionar que, los montos de pago del CAPI se ajustaron en enero de 2026 para reflejar los estándares actuales del costo de vida en el estado.

¿Dónde solicitar ayuda para inmigrantes en California?

Para iniciar cualquier trámite, las autoridades recomiendan utilizar el portal unificado BenefitsCal.com o acudir a la oficina de servicios sociales de su condado. También puede llamar a la línea de ayuda de CAPI al (866) 613-3777.

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