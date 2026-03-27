Pasaporte en Miami sin cita: anuncian feria especial este 9 de abril para obtenerlo con rapidez (Detalles)

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En Miami, Florida, se preparan para una nueva jornada especial de pasaportes el próximo 9 de abril, diseñada para facilitar el trámite a los residentes que buscan obtener su documento de viaje sin la necesidad de programar una cita previa.

Con la vista puesta en la temporada de viajes de verano, esta iniciativa -respaldada por la oficina de la congresista María Elvira Salazar- busca agilizar un proceso que suele requerir semanas de espera.

El evento contará con personal especializado para asistir a los solicitantes en cada etapa del proceso, garantizando que la documentación sea presentada correctamente ante el Departamento de Estado.

Detalles del evento: fecha, lugar y horario

Para participar en esta jornada, los interesados deben acudir a la siguiente ubicación:

Fecha: Jueves, 9 de abril de 2026.

Jueves, 9 de abril de 2026. Lugar: Biblioteca Regional de Westchester.

Biblioteca Regional de Westchester. Dirección: 9445 Coral Way, Miami, FL 33165.

9445 Coral Way, Miami, FL 33165. Horario: De 10:00 am a 2:30 pm

Nota: Aunque no se requiere cita, es prudente confirmar la asistencia a través del formulario oficial en línea proporcionado por los organizadores para asegurar una atención fluida. Este suele habilitarse en el perfil oficial de Instagram o Facebook de la Congresista María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) o en su sitio web Aunque no se requiere cita, es prudente confirmar la asistencia a través del formulario oficial en línea proporcionado por los organizadores para asegurar una atención fluida. Este suele habilitarse en el perfil oficial de Instagram o Facebook de la Congresista María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) o en su sitio web salazar.house.gov

Checklist: ¿Qué documentos debo llevar?

Para que su solicitud sea procesada el día del evento, es indispensable contar con los siguientes documentos en original y copia:

Formulario DS-11: utilizado por quienes solicitan el pasaporte por primera vez. (Habrá copias disponibles en el sitio, pero se recomienda llevarlo pre-llenado para ahorrar tiempo). Prueba de Ciudadanía Estadounidense: certificado de Naturalización, acta de nacimiento original o un pasaporte anterior ya vencido. Identificación vigente: licencia de conducir de Florida o una tarjeta de identificación estatal con fotografía. Fotografía: una foto reciente tipo pasaporte (2x2 pulgadas o 5x5 cm). Método de pago: se requieren cheques o giros postales (money orders) a nombre de “U.S. Department of State”. No siempre se acepta efectivo o tarjetas de crédito en estas ferias.

Renovaciones vs. primera vez: Es importante aclarar que si el usuario ya tiene un pasaporte que venció hace menos de 15 años y lo obtuvo siendo adulto, técnicamente debe renovar por correo (Formulario DS-82). Estas ferias están enfocadas principalmente en el Formulario DS-11 (primera vez, menores de edad o pérdida de documento).

Costos actualizados y tiempos de entrega

Actualmente las tarifas estándar del Departamento de Estado se mantienen en los siguientes rangos para adultos:

Pasaporte (Libreta): $130 (válido para viajes aéreos, terrestres y marítimos internacionales).

$130 (válido para viajes aéreos, terrestres y marítimos internacionales). Tarjeta de pasaporte: $30 (limitada a reingresos terrestres o marítimos desde México, Canadá, el Caribe y Bermudas).

$30 (limitada a reingresos terrestres o marítimos desde México, Canadá, el Caribe y Bermudas). Tarifa de ejecución: se deben pagar $35 adicionales al centro de aceptación (la biblioteca) por el procesamiento de la solicitud.

Menores de edad: Si se planea tramitar el pasaporte de un menor de 16 años, ambos padres deben estar presentes con sus respectivas identificaciones. Si uno de los padres no puede asistir, se debe presentar el formulario DS-3053 notariado.

¿Necesitas el documento con urgencia?:

Puedes optar por el procesamiento expedito pagando una tarifa adicional de $60.

Esto reduce significativamente el tiempo de espera, que actualmente para el servicio regular oscila entre 6 y 8 semanas, mientras que el servicio rápido puede demorar de 2 a 3 semanas.

Estado del trámite: Una vez enviada la solicitud, el ciudadano puede rastrear el estado de su pasaporte en el sitio oficial passportstatus.state.gov después de 7 a 10 días de haber realizado el trámite.

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