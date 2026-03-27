Pasaporte en Miami sin cita: anuncian feria especial este 9 de abril para obtenerlo con rapidez (Detalles)

En Miami, Florida, se preparan para una nueva jornada especial de pasaportes el próximo 9 de abril, diseñada para facilitar el trámite a los residentes que buscan obtener su documento de viaje sin la necesidad de programar una cita previa.
Con la vista puesta en la temporada de viajes de verano, esta iniciativa -respaldada por la oficina de la congresista María Elvira Salazar- busca agilizar un proceso que suele requerir semanas de espera.
El evento contará con personal especializado para asistir a los solicitantes en cada etapa del proceso, garantizando que la documentación sea presentada correctamente ante el Departamento de Estado.
Detalles del evento: fecha, lugar y horario
Para participar en esta jornada, los interesados deben acudir a la siguiente ubicación:
- Fecha: Jueves, 9 de abril de 2026.
- Lugar: Biblioteca Regional de Westchester.
- Dirección: 9445 Coral Way, Miami, FL 33165.
- Horario: De 10:00 am a 2:30 pm
Checklist: ¿Qué documentos debo llevar?
Para que su solicitud sea procesada el día del evento, es indispensable contar con los siguientes documentos en original y copia:
- Formulario DS-11: utilizado por quienes solicitan el pasaporte por primera vez. (Habrá copias disponibles en el sitio, pero se recomienda llevarlo pre-llenado para ahorrar tiempo).
- Prueba de Ciudadanía Estadounidense: certificado de Naturalización, acta de nacimiento original o un pasaporte anterior ya vencido.
- Identificación vigente: licencia de conducir de Florida o una tarjeta de identificación estatal con fotografía.
- Fotografía: una foto reciente tipo pasaporte (2x2 pulgadas o 5x5 cm).
- Método de pago: se requieren cheques o giros postales (money orders) a nombre de “U.S. Department of State”. No siempre se acepta efectivo o tarjetas de crédito en estas ferias.
Costos actualizados y tiempos de entrega
Actualmente las tarifas estándar del Departamento de Estado se mantienen en los siguientes rangos para adultos:
- Pasaporte (Libreta): $130 (válido para viajes aéreos, terrestres y marítimos internacionales).
- Tarjeta de pasaporte: $30 (limitada a reingresos terrestres o marítimos desde México, Canadá, el Caribe y Bermudas).
- Tarifa de ejecución: se deben pagar $35 adicionales al centro de aceptación (la biblioteca) por el procesamiento de la solicitud.
¿Necesitas el documento con urgencia?:
Puedes optar por el procesamiento expedito pagando una tarifa adicional de $60.
Esto reduce significativamente el tiempo de espera, que actualmente para el servicio regular oscila entre 6 y 8 semanas, mientras que el servicio rápido puede demorar de 2 a 3 semanas.
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