Semana Santa en Chicago 2026: horarios de misas, procesiones y cierres de calles en Pilsen y La Villita (Datos clave)

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La Cuaresma, ese periodo de 40 días que inició el pasado 18 de febrero, llega a su etapa culminante en Estados Unidos (EEUU).

Para la comunidad hispana en Chicago, una de las más devotas del país, el próximo domingo 29 de marzo marca el inicio de la Semana Santa 2026, un tiempo de reflexión que transforma la dinámica de los barrios y las parroquias locales.

¿Cuándo es la Semana Santa este 2026?

El calendario litúrgico establece que la Semana Mayor se celebra a finales de marzo.

Aquí los hitos clave que debes marcar en tu agenda:

Domingo de Ramos: 29 de marzo (Inicio de la Semana Santa).

29 de marzo (Inicio de la Semana Santa). Jueves Santo: 2 de abril.

2 de abril. Viernes Santo: 3 de abril (Vía Crucis vivientes en Chicago).

3 de abril (Vía Crucis vivientes en Chicago). Domingo de Resurrección: 5 de abril (Pascua).

Domingo de Ramos: el significado de las palmas

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

Según la tradición católica, los fieles reciben hojas de palma bendecidas que simbolizan la victoria y la paz.

¿Dónde congregarse? Iglesias clave en Chicago

Chicago cuenta con una red de parroquias con fuerte arraigo hispano donde se realizan procesiones y misas bilingües.

Estos son algunos de los puntos de encuentro más significativos para la comunidad:

Parroquia San Pío V (Pilsen): famosa por su histórico Vía Crucis viviente que recorre las calles del barrio. Es un punto neurálgico para la fe mexicana y centroamericana. Misión Nuestra Señora de los Ángeles (Humboldt Park): un espacio de gran acogida para familias residentes y recién llegadas que buscan servicios en español. Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe (Des Plaines): aunque está a las afueras, es el destino de peregrinación más grande de la zona y ofrece amplios horarios para el Domingo de Ramos. Parroquia del Inmaculado Corazón de María (Back of the Yards): conocida por su activa participación comunitaria y celebraciones tradicionales.

Logística y fe: horarios y cierres en Pilsen y La Villita

Para quienes planean asistir a las celebraciones más concurridas, la planificación es clave. Debido a la magnitud de las procesiones del Domingo de Ramos (29 de marzo) y el Viernes Santo (3 de abril), se han coordinado los siguientes horarios y rutas:

Pilsen: el corazón de la tradición

La Parroquia San Pío V y la Parroquia San Procopio lideran las actividades.

Misas de Ramos: se esperan celebraciones en español cada dos horas desde las 8:00 AM hasta la 1:00 PM . La bendición principal suele realizarse en el atrio antes de la misa mayor de mediodía.

se esperan celebraciones en español cada dos horas desde las . La bendición principal suele realizarse en el atrio antes de la misa mayor de mediodía. Cierres de calles: el tráfico se verá afectado en la 18th St, especialmente entre las avenidas Ashland y Damen, debido a las procesiones que inician a las 10:00 AM.

La Villita: procesiones en la calle 26

La Parroquia Santa Inés de Bohemia es el punto de referencia para este sector.

Horarios: Las palmas se distribuirán en todas las misas dominicales ( 7:30 AM, 9:00 AM y 11:00 AM en español).

Las palmas se distribuirán en todas las misas dominicales ( en español). Aviso de transporte: Se recomienda evitar el uso de vehículos particulares en la 26th St. El bus 60 (Blue Island/26th) podría experimentar desvíos temporales durante el paso de las congregaciones.

¿Qué hacer con las palmas después de la misa?

Muchos residentes suelen colocar las palmas detrás de los crucifijos en sus hogares o en sus lugares de trabajo como signo de protección.

Es importante recordar que, al ser objetos bendecidos, no deben tirarse a la basura.

Si deseas deshacerte de ellas, lo tradicional es quemarlas; de hecho, muchas iglesias las recolectan posteriormente para convertirlas en la ceniza que se usará el próximo año.

Datos adicionales de utilidad

Clima para el 29 de marzo: Históricamente, finales de marzo en Chicago puede presentar temperaturas entre los 40°F y 55°F.

Se recomienda vestir en capas para las procesiones al aire libre, ya que el viento del lago suele ser persistente.

Transporte: debido a las procesiones en barrios como Pilsen y La Villita, se esperan cierres temporales de calles.

Utilizar el CTA (Pink Line o buses) es la opción más viable para evitar retrasos.

Vía Crucis Viviente: el Viernes Santo (3 de abril), Pilsen volverá a ser el escenario de una de las representaciones de la Pasión de Cristo más grandes de EEUU.

Se recomienda llegar antes de las 9:00 AM para asegurar lugar.

La policía de Chicago (CPD) establecerá perímetros de seguridad. Mantenga sus pertenencias cerca y, dado el pronóstico de brisa fresca, considere llevar una chaqueta ligera para los momentos de procesión al aire libre.

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