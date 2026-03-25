Alerta por BA.3.2 en EEUU: la nueva variante de COVID que evade defensas y ya circula en 25 estados

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Mientras Estados Unidos (EEUU) avanza en su etapa endémica, el coronavirus sigue jugando su "lotería evolutiva".

Resulta que una nueva variante, denominada BA.3.2, ha encendido las alarmas de los científicos tras ser detectada en 25 estados.

Aunque no es la cepa dominante por ahora, su capacidad para mutar y evadir defensas plantea nuevas preguntas sobre la protección de nuestras vacunas.

Un enemigo detectado en el aire y el agua

Lo más revelador de los hallazgos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no son solo los casos clínicos, sino dónde se ha encontrado el virus.

La variante BA.3.2 fue identificada en aguas residuales de aviones y en muestras de más de 20 estados, lo que sugiere una circulación mucho más extendida de lo que muestran los hospitales.

¿Qué hace diferente a la variante BA.3.2?

Esta cepa es descendiente de Ómicron, pero genéticamente distinta a los linajes que dominaron 2024 y 2025.

Sus características principales incluyen:

Mutaciones clave: presenta entre 70 y 75 cambios en la proteína de la espícula (la "llave" que usa el virus para entrar al cuerpo).

presenta entre 70 y 75 cambios en la proteína de la espícula (la "llave" que usa el virus para entrar al cuerpo). Evasión de inmunidad: estudios preliminares indican que BA.3.2 logra esquivar mejor los anticuerpos generados por vacunas previas y por infecciones pasadas.

estudios preliminares indican que BA.3.2 logra esquivar mejor los anticuerpos generados por vacunas previas y por infecciones pasadas. Respuesta a la vacuna 2025-2026: aunque la vacuna actual de ARNm protege contra las cepas dominantes (JN.1), los laboratorios muestran que tiene los niveles más bajos de neutralización frente a esta nueva variante.

¿Debemos preocuparnos? Datos actuales

A pesar de su capacidad de propagación, el panorama actual ofrece una mezcla de cautela y tranquilidad:

Gravedad: hasta la fecha, los casos detectados en pacientes hospitalizados (incluyendo adultos mayores y niños) no indican que esta variante cause una enfermedad más severa que las anteriores.

Todos los pacientes registrados han sobrevivido.

Tendencia general: los indicadores de mortalidad y visitas a urgencias por COVID-19 en EE. UU. muestran una disminución constante en comparación con el año pasado. Estados afectados: la presencia de BA.3.2 se ha confirmado en estados con alta población hispana como Florida, Texas, California, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, entre otros.

Guía de acción: cómo mantenerse protegido

Ante la llegada del verano, época en la que históricamente los casos suelen repuntar en EEUU, los expertos recomiendan:

Monitorear síntomas: no asuma que es una alergia estacional; si presenta fiebre o fatiga extrema, realice una prueba.

no asuma que es una alergia estacional; si presenta fiebre o fatiga extrema, realice una prueba. Ventilación: mantener espacios ventilados sigue siendo la herramienta más económica y efectiva.

mantener espacios ventilados sigue siendo la herramienta más económica y efectiva. Vigilancia comunitaria: no darle oportunidades al virus de replicarse es la única forma de frenar la aparición de variantes aún más agresivas.

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