Delta quita privilegios a políticos de EEUU: congresistas sufren el caos en los aeropuertos

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Delta eliminó los privilegios exclusivos para los congresistas en las terminales aéreas de Estados Unidos ante el colapso operativo que sufren los principales aeropuertos del país.

La aerolínea tomó esta determinación tras la renuncia masiva de más de 400 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

Causas

Estos trabajadores han dejado de percibir sus salarios desde febrero debido a la falta de aprobación del presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional según informó la agencia EFE.

Esta escasez de personal genera filas interminables y retrasos severos, lo que obligó a la compañía a priorizar la atención general y los recursos internos para gestionar el flujo de pasajeros varados en medio de la crisis gubernamental.

¿Qué ocurrirá con los legisladores?

Es importante destacar que los legisladores ahora recibirán el mismo trato que cualquier usuario estándar, perdiendo beneficios como el acompañamiento personalizado y los servicios de portería con uniforme rojo.

Mientras el Gobierno intenta mitigar el caos mediante el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los puntos de control, la aerolínea enfoca sus esfuerzos en mantener la seguridad y la estabilidad de sus operaciones básicas.

A pesar de los avances reportados en el Senado para alcanzar un acuerdo financiero, la situación actual mantiene bajo presión tanto a los empleados como a los clientes de la industria aérea nacional.

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