EEUU relaja sanciones para facilitar la reapertura de la Embajada de Venezuela: detalles de la licencia

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En un nuevo e importante paso hacia el restablecimiento de las relaciones bilaterales, la administración de Donald Trump anunció este martes una relajación de las sanciones que permitirá avanzar en la reapertura de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos.

La medida busca normalizar la operatividad de las sedes diplomáticas y el estatus de sus funcionarios tras años de ruptura.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia oficial que levanta restricciones específicas para las misiones del Gobierno venezolano, tanto ante la Casa Blanca como ante organismos internacionales con sede en territorio estadounidense (como la ONU o la OEA).

Los puntos clave de esta nueva normativa incluye:

Los bancos están ahora autorizados a abrir y operar cuentas, así como a otorgar créditos a nombre de las misiones venezolanas.

Se permite el pago por bienes y servicios destinados a actividades oficiales y para el uso personal de los diplomáticos acreditados.

A pesar de la apertura, la licencia mantiene la prohibición estricta de compra o venta de inmuebles por parte de dichas misiones.

Avanzada diplomática en camino

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este mismo martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos.

El objetivo de este grupo será coordinar la logística para la reactivación de los servicios consulares y diplomáticos, marcando el retorno oficial de la representación venezolana a Washington.

Apertura económica y energética

Este movimiento diplomático ocurre en un contexto de flexibilización económica más amplio.

En las últimas semanas, el Tesoro ha emitido licencias para que empresas estadounidenses operen en los sectores de:

Petróleo y Gas.

Minería de Oro.

Estas medidas responden a la política de apertura a la inversión extranjera impulsada por el Gobierno de Rodríguez, facilitando un intercambio comercial que se encontraba paralizado bajo el esquema de sanciones anterior.