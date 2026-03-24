El fin del 'Spring Break' tradicional: por qué la policía de Florida ahora usa pistolas de paintball

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Mientras miles de estudiantes universitarios y de secundaria saturan las playas de Florida, las ciudades costeras luchan por expulsar a los grupos más problemáticos, quienes ahora utilizan redes sociales y WhatsApp para organizar "tomas de control" (takeovers) que terminan en violencia, estampidas y detenciones masivas.

El epicentro del caos se desplazó esta semana a Daytona Beach, donde la policía tuvo que acordonar la zona tras una serie de tiroteos.

Lo que comenzó como una reunión masiva terminó en una estampida de jóvenes huyendo por sus vidas, dejando un saldo de 133 arrestos y obligando a la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia a declarar la playa como zona de cuarentena.

De "meca de la fiesta" a zona de exclusión

Localidades que históricamente abrazaron el desenfreno de las vacaciones de primavera, como Panama City Beach, han endurecido sus políticas tras años de agresiones sexuales y consumo de alcohol por menores.

Medidas extremas: Prohibición total de alcohol en la arena, toques de queda estrictos y despliegue masivo de agentes.

Tácticas de control: El pasado sábado, agentes en Panama City utilizaron pistolas de paintball y gas pimienta para dispersar a multitudes que realizaban bailes obscenos y movimientos sexuales prohibidos por las ordenanzas municipales.

Efecto rebote: Al ser rechazados en destinos tradicionales, los juerguistas se desplazan a comunidades que, como Daytona, bajaron la guardia demasiado tarde.

El desafío de la "inteligencia digital"

A diferencia de las vacaciones de décadas pasadas, donde el caos era predecible, las autoridades enfrentan hoy una amenaza invisible: la velocidad de convocatoria digital.

“Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día es la velocidad con la que se pueden formar aglomeraciones”, señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa.

Para combatir estas "tomas de control" espontáneas, la policía ha comenzado a utilizar métodos basados en datos e inteligencia, monitoreando conversaciones privadas en redes sociales para interceptar las fiestas antes de que miles de jóvenes aparezcan de la nada en entornos incontrolados.

El próximo asalto: la "plaga" de Atlanta

A pesar de las medidas, el periodo de vacaciones aún no termina. Las autoridades de Florida están en alerta máxima ante la próxima llegada de estudiantes de secundaria de Atlanta, quienes tradicionalmente se desplazan en masa hacia la costa el próximo mes.

Advertencia a los padres: El sheriff del condado de Bay, Tommy Ford, ha llegado a colocar vallas publicitarias en los alrededores de Atlanta instando a los padres a controlar a sus hijos. Preparación policial: El mensaje para los fiesteros desmesurados es claro: "Si vienen por aquí, estaremos preparados para recibirlos". Riesgos mortales: La peligrosidad ha cruzado fronteras; en Port Aransas, Texas, un tiroteo reciente dejó cinco heridos, mientras que otro joven sufrió lesiones graves al intentar bailar sobre un vehículo en movimiento.

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